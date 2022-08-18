«داماك» تكشف عن مجموعة «ذا سكاي لوفتس كوليكشن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «داماك» العقارية عن إطلاق مجموعة «سكاي لوفتس كوليكشن» التي تضم عدداً من وحدات البنتهاوس والشقق السكنية الفائقة الفخامة في ثلاثة من أرقى مشاريعها وأكثرها طلباً، وهي: «صفا ون دي غريسوغونو» و«صفا تو دي غريسوغونو» و«كافالي تاور». ويجسد هذا المفهوم الجديد جانباً آخر من الابتكار، الذي لطالما تميزت به «داماك» في قطاع العقارات الفاخرة.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك»: إن إطلاق «ذا سكاي لوفتس كوليكشن» يمثل نهجاً جديداً ومبتكراً للشركة ويعزز من مكانتها في فئة العقارات الفائقة الفخامة، لتقدم للمستخدمين النهائيين والمستثمرين منازل عصرية توفر أعلى درجات الرفاهية. تتميز هذه المجموعة بخصائصها الفريدة، حيث اعتمدنا في تطويرها على توظيف العديد من السمات الجمالية لتواكب أفضل التصاميم العالمية، مع توفير أرقى المرافق والخدمات وأكثرها تميزاً في دبي.

وتضم مجموعة «ذا سكاي لوفتس» وحدات سكنية حصرية في «صفا ون»، المشروع المكون من برجين توأمين والذي يحمل التوقيع الحصري للعلامة السويسرية الفاخرة «دي غريسوغونو»، حيث يشمل ذلك الوحدات التي تقع في الطوابق الممتدة من 40 إلى 61 ضمن هذين البرجين، وهو ما سيتيح للسكان الوصول إلى الحديقة الاستوائية والغابة المطيرة في الطابق العلوي، إضافة إلى المسبح الشاطئي الموجود ضمن المنصة التي تربط بين البرجين.

وستوفر «داماك» أيضاً مجموعة استثنائية أخرى من الوحدات الفائقة الفخامة ضمن «ذا سكاي لوفتس» في مشروعها الآخر «صفا تو»، الذي أطلقته أخيراً بالتعاون مع «دي غريسوغونو» أيضاً. تقع هذه الوحدات في الطوابق الممتدة من 73 إلى 84، وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول إلى غابة الضباب الفريدة من نوعها في الطابق 85، بالإضافة إلى المرصد في قمة البرج، فضلاً عن تجارب المغامرات السعيدة، مع وجود مجموعة استثنائية من المطاعم والمقاهي. وسيكون بمقدور القاطنين في هذا البرج الوصول إلى حوض السباحة العائم في الطابق 60، والمسبح الشاطئي الاصطناعي وصالة اللياقة البدنية الواقعة في الطابق 11.

واستكمالاً لمجموعة «ذا سكاي لوفتس»، سيتم توفير عدد من وحدات البنتهاوس في كافالي تاور من داماك، بما في ذلك البنتهاوس الأكثر ارتفاعاً في نخلة جميرا والمناطق المحيطة بها. توجد هذه الوحدات في الطوابق العليا الممتدة من 68 إلى 71 من البرج، وتوفر للمقيمين مرافق خدمية وترفيهية على أعلى مستوى في الطابقين 59 و60، بما في ذلك حوض السباحة الضخم في «سكاي غاردن»، التي تعتبر أعلى حديقة في دبي، إضافة إلى صالة متطورة للياقة البدنية، وردهة فاخرة تضم غرفة مخصصة لتناول الطعام وصالة السيجار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن السكان أيضاً من الاستمتاع بمرافق البرج الأخرى مثل «شاطئ ماليبو الاصطناعي» وملعب مخصص لتنس البادل وصالة للياقة البدنية، وغيرها من المرافق والخدمات المميزة.

واختتم ماكلوغلين حديثه بالقول: من خلال كشفها عن مجموعة «ذا سكاي لوفتس»، ترتقي داماك بمفهوم العقارات الفائقة الفخامة إلى مستويات جديدة، وذلك من خلال ثلاثة مشاريع عقارية تحمل توقيع علامات تجارية فاخرة. وفي ظل المنافسة غير المسبوقة في فئة العقارات السكنية التي تحمل توقيع العلامات التجارية العالمية، نفخر بالكشف عن هذا المشروع للارتقاء بعروضنا القيّمة والاستثنائية التي نقدمها، بما يعزز من قدراتنا على استقطاب المزيد من العملاء، ضمن هذه الفئة، الباحثين عن تجارب معيشة حصرية وفاخرة.

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