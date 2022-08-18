عروض التخفيضات تنعش أسواق التجزئة

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت حالة الزخم والنشاط في أسواق التجزئة بدعم من تدفق الزوار من داخل الإمارة وخارجها على الأسواق التجارية ومراكز التسوق.

وواصلت المحلات التجارية عروضها المميزة، وصفقاتها الاستثنائية، ما عزز أنشطة التجزئة وسط أجواء احتفالية، ساعدت على تدفق الزوار، حيث وصلت التخفيضات حتى 90 % على باقة من المنتجات والمعروضات من السلع الاستهلاكية والإلكترونية والملابس والمفروشات والهدايا، بالإضافة إلى الذهب والمشغولات الذهبية، فيما تواصلت السحوبات على هدايا قيمة وجوائز وقسائم شراء مجانية للمشترين عند الدخول على السحوبات، حيث يمكن لسعداء الحظ الفوز بهدايا قيمة، ترسخ مكانة دبي وجهة للتسوق والترفيه عالمياً.

بدورها، تقدم «دانوب هوم»، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والمفروشات المنزلية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مجموعةً واسعة وجديدة من الحلول الخاصة بالحمّامات، كفيلة بتلبية الطلبات المتزايدة من عملائها المتعدّدي الثقافات، بما يؤكد مواصلة التزام هذه العلامة التجارية بتوفير كل ما يحتاج إليه المنزل، ويثبت حضورها الدائم لتلبية احتياجات عملائها وإرضاء أذواقهم المتنوّعة، حيث تشتمل مجموعة «ميلانو» للحلول الخاصة بالحمّامات على تشكيلةٍ فريدة من القطع الأنيقة والعصرية المناسبة لكل بيت.

وتتضمّن مجموعة «ميلانو» حلول بلاط الأرضيات والجدران، والأدوات الصحية، وملحقات المغاسل والحمّامات وأحواض الاستحمام والكثير غيرها، وتشمل كذلك أحواض الغسيل وخزانات المياه والخلاطات وغيرها. وكما في كلّ المنتجات التي تحمل توقيع «دانوب هوم»، تتميّز مجموعة «ميلانو» بالجودة الفائقة والمتانة التي تجعلها تدوم طويلاً، وبالأسعار المناسبة لمختلف الميزانيات، ما يجعل من هذه القطع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة إضافةً لا بدّ منها لنشر أجواء الفخامة والأناقة والحداثة في أيّ منزل. وكل القطع التي تضمّها مجموعة «ميلانو» من «دانوب هوم» يتمّ تصنيعها في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتركيا والصين، وفق أعلى المعايير العالمية.

والتزاماً منها بسعيها الدائم إلى تسهيل حياة العملاء ومنحهم راحة البال، تقدّم «دانوب هوم» خدمة التوصيل والتركيب مجاناً لغرف وأحواض الاستحمام والتدليك. وتأتي جميع الأدوات الصحية من هذه العلامة التجارية مع ضمان يصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تأمين فريقها الفني من أصحاب الخبرة خدمات مجانية تشمل تقديم المساعدة عند الحاجة، خلال الفترة الشاملة للضمان.

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