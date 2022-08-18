«حياتنا» تدعم الابتكار في مجال الأمن الغذائي بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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العلامة التجارية «حياتنا» التي تم إطلاقها حديثاً، تقدم مجموعة واسعة من منتجات الألبان التي يتم إنتاجها بنسبة 100% في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مملوكة لشركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI)، ومعها نهدف إلى أن يكون لنا دور رئيسي في برنامج الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وذلك من خلال المساهمة في ترسيخ الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.

ونظراً لأن سوق منتجات الألبان والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة لا يزال يعتمد على استيراد نسبة كبيرة من سلسلة التوريد، نهدف إلى خفض هذه النسبة بشكل ملحوظ من الاستيراد الحالي وذلك توافقاً مع هدف الدولة المتمثل في تحقيق معدل 50% بحلول عام 2051.

وتأكيداً على هذا التوجه، أكد وصفي كاسو الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI)، قائلاً: «يعد التحكّم في سلسلة الإنتاج عاملاً أساسياً بالنسبة لنا، لا سيما في ظل القيود الحالية على الإمدادات الغذائية، حيث تنصب استراتيجيتنا وتركيزنا على تطوير قدرتنا من خلال الابتكار وتطوير المنتجات لضمان قدرتنا على البقاء في سوق الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما أننا أيضاً نقوم بتعزيز والتحكّم في سلسلة القيمة الكاملة لضمان إمدادات غذائية مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

شركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) تمتلك مزرعتين ومصنعاً يعمل في مدينة العين، مع قطيع يزيد على 6,000 رأس من البقر لإنتاج أكثر من 31 مليون لتر من الحليب الطازج سنوياً، وأيضاً مصانع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بسعة 600 ألف طن سنوياً، وأضاف كاسو: «القدرة على إنتاج أعلاف حيوانية ذات قيمة غذائية عالية، وتوريدها إلى مزارعنا التي تنتج الحليب الخام الذي يستخدم في تصنيع مواد غذائية هو أساس الاستدامة الغذائية التي نسعى إليها».

تتراوح منتجاتنا من الحليب الطازج إلى الزبادي واللبن، ولبن عيران الأصلي، والزبادي اليوناني الطازج، والجبنة الكريمية وجبنة الموزاريلا.

من بين المنتجات الفريدة التي توفّرها «حياتنا» في الأسواق، مجموعتنا الخاصة من النكهات العالمية التي ابتكرناها لتلبية كل الأذواق والنكهات المميزة لمجموعة كبيرة من المستهلكين من مختلف الجنسيات، وتم تصنيع منتجات الألبان باعتماد الذوق الشعبي والقيم التقليدية للمجتمعات المختلفة، مع إضافة لمسة من الطابع العصري الحديث.

تعتبر صناعة منتجات الألبان من أكثر الفئات تنافسية في الأسواق، وإيجاد قيمة مضافة هو ما سيحدث الفارق الحقيقي بالنسبة للمستهلكين، وذلك من خلال مزارع الألبان والإنتاج المحلي لدينا، حيث نهدف إلى توفير أفضل المنتجات عالية الجودة لكل مَن يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى نخفض الواردات بشكل ملحوظ ونجعل من منتجات «حياتنا» الخيار الأول للجميع.

إن منتجات ألبان «حياتنا» تشكّل الخطوة الأولى على طريقنا الواعد لإطلاق مجموعة كاملة من المنتجات فائقة الجودة التي ستركّز على صحة ورفاهية المستهلكين، مع الالتزام الصارم بالاستراتيجية واللوائح الصادرة عن الهيئات المختصة بالسلامة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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