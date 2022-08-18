«سيغنا» توسع مسؤوليات رئيسها الإقليمي لإدارة أسواقها العالمية من دبي

المصدر: دبي- البيان

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في إطار سعيها نحو تعزيز معدلات النمو التي تشهدها الشركة في الأسواق العالمية، أعلنت شركة «سيغنا»، المزود الرائد لخدمات الصحية العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (CI)، عن توسعة مسؤوليات جيروم دروش ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية في جميع أسواق «سيغنا» الدولية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إطار المسؤوليات الجديدة الواقعة على عاتقه، سيكون دروش مسؤولاً عن تطوير محفظة «سيغنا» في مختلف الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الاستراتيجية مثل الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وإسبانيا، وأستراليا وغيرها. كما سيشرف على أقسام الاستراتيجيات والابتكار والبيانات والتحليلات في أسواق «سيغنا» الدولية. وسيركز من خلال منصبه الجديد على إدارة أعمال الصحة المحلية والخدمات الصحية في الشركة.

يذكر أن جيروم دروش كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا في شركة «سيغنا». وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة والرامية نحو تنمية عملياتها كمزود رئيسي لخدمات التأمين الصحي وتحقيق الرفاهية للأفراد والمؤسسات والحكومات في الأسواق الرئيسية التي تنشط فيها.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال جيروم دروش: «يسرني أن أكون جزءاً من مسيرة التطور والنجاح التي تسجلها ’سيغنا‘، والمساهمة في تعزيز النمو الذي تشهده ضمن قطاعات الصحة المحلية والخدمات الصحية، إلى جانب العمل مع مختلف الطواقم لتعزيز تواجد الشركة في الأسواق العالمية الاستراتيجية. تتمثل مهمتنا في توفير دعم صحي شامل للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال تسهيل الحصول على الرعاية الصحية سلسة، وضمن تكلفة معقولة للفئات المستهدفة».

وإلى جانب مسؤولياته الجديدة، سيحافظ جيروم على موقعه كعضو في مجلس إدارة «سيغنا» لمتابعة عمليات الشركة في أسواق الهند وتركيا وأستراليا، بالإضافة إلى منصبه كرئيس لمجلس إدارة «سيغنا» لخدمات إدارة التأمين في مركز دبي المالي العالمي.

وتحت قيادة جيروم، رسخت «سيغنا» مكانتها كأحد أهم رواد قطاع خدمات التأمين في المنطقة وذلك من خلال المساهمة في دفع عجلة الابتكار والتطوير بشكل مستمر. كما وسعت الشركة تواجدها في مختلف أنحاء المنطقة، عبر تقديم طيف واسع من المنتجات والخدمات الجديدة التي ساهمت بدورها بتلبية المتطلبات المختلفة لعملائها ودعم شركائها، مع الحفاظ على معدلات النمو المطردة التي حققتها.

ومن الجدير بالذكر أن جيروم دروش يتمتع بخبرة مهنية طويلة في قطاع التأمين تمتد لأكثر من 30 عاماً اكتسب تقلد خلالها العديد من المناصب البارزة التي ساهمت باكتسابه لخبرات مرموقة.

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