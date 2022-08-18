"الموارد البشرية والتوطين": 75 يوماً قبل وقف التعامل بنظام الدرهم الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمهلت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم (الخميس) كافة المتعاملين معها فترة 75 يوماً لإنجاز كافة معاملتهم المرتبطة بحزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها باستخدام خاصية دفع الرسوم عبر منظومة الدفع "بالدرهم الإلكتروني".

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أنه بحلول يوم الاثنين الموافق 31 من شهر أكتوبر المقبل، سيتم وقف العمل بنظام "الدرهم الإلكتروني"، على أن يتم سداد رسوم المعاملات الحكومية، باستخدام كافة وسائل الدفع المعتمدة في الدولة.

ونوهت وزارة الموارد البشرية والتوطين المتعاملين إلى أنه باستطاعة كافة المتعاملين معها خاصة الذين يمتلكون أرصدة في حساباتهم المرتبطة بمنظومة "الدرهم الإلكتروني" استرداد أرصدة بطاقاتهم المالية عبر البنوك المصدرة لبطاقات "الدرهم الإلكتروني".

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات وإنجازها بسهولة ويسر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز