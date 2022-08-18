مفاجآت صيف دبي تواصل الاحتفالات بعروض وفعاليات مشوقة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمر مفاجآت صيف دبي بتقديم فعاليات مميزة في جميع أنحاء المدينة احتفالاً باليوبيل الفضي هذا العام. وتعم مدينة دبي أجواء احتفالية رائعة في أشهر الصيف مع تقديم عروض ترفيهية حية، وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة، وعروض الإقامة الفندقية، وتجارب تذوق الطعام الفريدة لتسعد جميع أفراد العائلة.

وفي هذا الأسبوع من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يمكنكم الاستمتاع مع صغاركم بسماع أشهر أغاني الأطفال مع عرض «نيرسري رايم تايم» (Nursery Rhyme Time) على مسرح مول الإمارات، بالإضافة إلى حضور حفل حماسي لنجمة البوب فوزية، وأمسية مليئة بالضحك المتواصل مع نجمة الكوميديا إيما دوماغاي، وكذلك عروض السيرك الاستعراضية في ميركاتو. وتستمر المتعة العائلية مع العرض الترويجي (25x25 فاتورة تسوق رابحة)، وفرصة ربح إحدى جوائز «مدهش للمنح الدراسية» بقيمة 25 ألف درهم، وعروض العودة إلى المدارس مع جمبو للإلكترونيات. كما ويواصل أسبوع مطاعم دبي بتقديم أشهى المأكولات وبأسعار منافسة في خمسين مطعماً مميزاً في دبي. ويمكن أيضاً خوض مغامرات مذهلة في المخيم الصيفي الأول للأطفال على كوكب المريخ (First Kids on Mars) في الخوانيج ووك، وكذلك الحصول على تذاكر مجانية للمشاركة في عرض الأبطال الخارقين «بي جي ماسك» (PJ Mask) في ابن بطوطة مول.



العروض الترفيهية



فرصة رائعة لا تتكرر أمام الصغار للاستمتاع بأجواء المرح مع أشهر أغانيهم والتعرف على الشخصيات المحببة لديهم خلال العرض المسرحي «نيرسري رايم تايم» (Nursery Rhyme Time) الذي يستضيفه مسرح مول الإمارات يومي السبت 20 أغسطس ما بين الساعة 11:00 صباحاً و3:00 عصراً، والأحد 21 أغسطس في الساعة 11 صباحاً. ويضم عرض الغناء التفاعلي اثنين من أكبر وأشهر مقدمي برامج الأطفال في المملكة المتحدة؛ وهما ديريك موران وأوليفيا بيرشينوف، ليقدما تجربة مثالية للصغار الذين تصل أعمارهم حتى 4 سنوات. وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net وأيضاً BookMyShow وVirgin Tickets وجدول فعاليات دبي بأسعار تبدأ من 75 درهماً لمقاعد الشرفات، و100 درهم لفئة المقاعد الفضية، و125 درهماً لفئة المقاعد الذهبية، و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات.

ويستضيف مسرح ذا أجيندا في مدينة دبي للإعلام يوم 21 أغسطس حفلاً مميزاً لنجمة البوب الكندية المغربية فوزية. ويعقب العرض فقرات «دي جي» يقدمها النجم العالمي داني نيفيل. علماً بأن التذاكر متاحة عبر المواقع الإلكترونية التالية platinumlist.net وBookMyShow وVirgin Tickets و800Tickets وجدول فعاليات دبي بأسعار تبدأ من 195 درهماً، وتفتح الأبواب في تمام الساعة 6:00 مساءً.

لا تفوّتوا فرصة الاستمتاع بأمسية ضاحكة تقدمها نجمة الكوميديا إيما دوماغاي، وذلك مباشرة على مسرح مول الإمارات في 21 أغسطس. تتوفر التذاكر عبر المواقع الإلكترونية BookMyShow وجدول فعاليات دبي بأسعار تبدأ من 75 درهماً لمقاعد الشرفات، و90 درهماً لفئة المقاعد الذهبية، و120 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات. وتفتح الأبواب الساعة 6:45 مساءً ليبدأ الحفل عند الساعة 7:30 مساءً.

ويقدم ميركاتو عروض السيرك الرائعة ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي. فمن 17 حتى 25 أغسطس، استمتعوا بمجموعة من عروض السيرك الروسي التي تحبس الأنفاس وتبهر الحضور في أجواء من البهجة والفرح، وذلك من الساعة 4:30 حتى 5:00 مساءًـ، والساعة 6:15 حتى 6:45 مساءً، والساعة 9:00 حتى 9:30 مساءً. وفي الفترة من 17 حتى 21 أغسطس، يمكنكم الاستمتاع بعروض «كوميدي تاب دانسر» (Comedy Tap Dancer) من الساعة 5:00 حتى 5:30 مساءً، ومن الساعة 7:45 حتى 8:15 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصغار الاستمتاع بورش سيرك تفاعلية يومياًّ طوال الصيف من الساعة 5:30 حتى 6:30 مساءً، وعروض الفرق المتجولة من الساعة 7:30 حتى 8:00 مساءً.



عروض التسوق



وفي مفاجأة جديدة من مفاجآت صيف دبي، يقدم الحدث العرض الترويجي ( 25x25 فاتورة تسوق رابحة) لسعداء الحظ من المتسوقين. فحتى 25 أغسطس، تتاح الفرصة للمتسوقين ممن ينفقون 500 درهم فأكثر في أي من الـ 25 علامة تجارية مشاركة، منها محل الأطفال وكارفور وكريت اند باريل وماك لمستحضرات التجميل وشرف دي جي وبيت الساعات وغيرها، فرصة ربح جائزة من بين 25 جائزة تقدم يومياً وعلى مدار 25 يوماً. علماً بأنه تتنوع الجوائز ما بين شاشات تلفزيونية، وأجهزة آي باد، ومستلزمات الشواء، ومصوغات ذهبية ومجوهرات وخواتم من الألماس، وسكوترات كهربائية، وغير ذلك الكثير. فيما يمكن للمتسوقين التعرف على قائمة الفائزين عبر حسابات مفاجآت صيف دبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، يتيح عرض «مدهش للمنح الدراسية» في الفترة من 8 أغسطس حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز مثل ابن بطوطة مول، وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من كافة الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز. ويمثل عرض «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات، وكذلك لمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية. علماً بأنه يمكن للمتسوقين تسليم إيصالات الشراء عند أقرب مكتب خدمة عملاء للحصول على فرصة للدخول في السحب.

ومن جهته، يقدم جمبو للإلكترونيات خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 4 سبتمبر وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، فرصة رائعة عند شراء لابتوب جديد من أنتل واستبدال اللابتوب القديم بالأحدث من أنتل للحصول على حسم بقيمة 600 درهم إضافية وكذلك تخفيضات بنسبة 15 بالمئة على أجهزة لابتوب مختارة للطلاب والمعلمين. وعند شراء ما قيمته 1000 درهم فأكثر لجهاز لابتوب أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي، يحصل المتسوق على قسيمة للدخول في سحب مع فرصة ربح جهاز لابتوب يومياً، ومبلغ 25 ألف درهم تشمل رسوما دراسية. كما يمكن للمتسوقين الحصول على عروض خاصة على منتجات «فيد فيت» (Fade Fit)، و«زوماتو» (Zomato)، و«سبوتي» (Spotii)، وغيرها عند التسوق في جمبو للإلكترونيات.



التجارب الجديدة



يقدم أسبوع مطاعم دبي في دورته الثانية فرصة لجميع السكان والزوار للاستمتاع بأفضل تجارب الطعام في المدينة ابتداءً من 12 وحتى 28 أغسطس. حيث يجتمع 50 مطعماً فاخراً تحت مظلة أسبوع مطاعم دبي ليقدم كل منها قائمة طعام مميزة، إلى جانب العديد من تجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء. ويقدم كل من هذه المطاعم وجبات إفطار، ووجبات غداء مؤلفة من طبقين، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق بأسعار تبدأ من 69 درهماً، بالإضافة إلى قوائم طعام للأطفال تبدأ من 25 درهماً. فيما يمكن إجراء الحجوزات إلكترونياً عبر OpenTable.

كما أعلنت «الخوانيج ووك» عن إطلاق المخيم الصيفي الأول للأطفال على كوكب المريخ (First Kids on Mars)، وهي تجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء، يتعرف من خلالها الأطفال على مجموعة النظام الشمسي بما فيها كوكب المريخ، بالإضافة إلى القيام بمغامرات شيّقة وجولات تعريفية عن الجاذبية والسفر إلى الفضاء. وهناك معرض تفاعلي مفتوح من يوم الإثنين حتى الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وأيضاً أنشطة استكشافية من يوم الجمعة حتى الأحد من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً.

ويقيم ابن بطوطة مول مجموعة من الأنشطة العائلية في الفترة من 21 أغسطس حتى 4 سبتمبر. وعند إنفاق 100 درهم أو أكثر، يمكن للمتسوقين الحصول على تذاكر مجانية للمشاركة في عرض «بي جي ماسك» (PJ Mask)، كما يمكن للصغار اللعب في المناطق الترفيهية المخصصة، واختيار القوى الخارقة المفضلة لديهم، وحضور تدريب الأبطال، والانضمام إلى أنشطة وورش عمل أخرى.



اعرف أكثر



وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز