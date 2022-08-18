«دوكاب» تورد 140 كيلومتراً من الكابلات لمشروع مترو لكناو في الهند

المصدر: أوتار براديش - البيان

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أعلنت مجموعة دوكاب عن استكمالها بنجاح لعملية توريد 140 كيلومتراً من كابلات الجهد المتوسط لمشروع مترو لكناو في ولاية أوتار براديش الهندية، محققة بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها على صعيد التجارة الدولية.

وأعرب محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوكاب"، عن سعادته بإنجاز هذه العملية، مؤكداً ما تتمتع به دوكاب من إمكانات وخبرات ومنتجات عالمية جعلتها تكسب ثقة العملاء وتُرسخ مكانتها في السوق الهندي خاصة والآسيوي عامة.

وقال: "تحظى دوكاب بتاريخ طويل وممتد من التعاون المثمر في الهند يعود إلى عام 1988، حيث كان أول شريك لنا هو ميناء نافا شيفا (ميناء مومباي). ومنذ ذلك الحين، ونحن نتعاون مع شركائنا العالميين في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تؤثر في الحياة اليومية للملايين. وسنواصل متابعة مثل هذه المشاريع التي تسهم في إضافة قيمة نوعية لعمليات عملائنا فضلاً عن ترسيخ مكانة دوكاب كمورد موثوق لحلول الكابلات عالية الجودة".

يعد مترو لكناو أحد المشاريع التابعة لشركة مترو سكك حديد أوتار براديش، وأول مشروع مترو في هذه الولاية التي تقع في شمال الهند، ويعتبر نظاماً للنقل السريع لخدمة العاصمة وأكبر مدن ولاية أوتار براديش. بدأ بناء شبكة السكك الحديدية في سبتمبر 2014 بطول 8.5 كيلومتر، وتمتد من منطقة ترانسبورت ناجار إلى سكة حديد شارباغ. وبدأت العمليات الكاملة على الخط الأحمر من مطار تشودري تشاران سينغ الدولي إلى مونشي بوليا في مارس 2019.

أضاف المطوع: "نسعى من خلال مشاركتنا في تنفيذ هذه المشاريع العالمية إلى تعزيز السمعة والمكانة العالمية المتميزة للمنتجات الوطنية التي تحمل شعار ’صنع في الإمارات‘ وتقديمها للعالم، بما يسهم في تعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة ويدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "300 مليار"، والتي تهدف من خلالها الدولة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031".

ويؤكد مشروع مترو لكناو على استراتيجية دوكاب الرامية إلى تعزيز حضورها عالمياً وتوسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة، لا سيما في قطاع النقل الآسيوي. وتحظى دوكاب بإنجازات متميزة في هذا المجال، حيث قامت بتوريد منتجاتها لعدد من المشاريع الرئيسية، مثل مطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية دلهي (في عامي 2020 و2021 من خلال شركة جونسون كونترولز)، ومترو دلهي، ومترو كانبور في الهند، ومشروع توسيع مطار باندارانايكا الدولي في سريلانكا، وغيرها من المشاريع الأخرى.

وتسعى دوكاب لتوسيع أعمالها ونشاطاتها في الأسواق التي تتواجد فيها والدخول إلى أسواق ودول جديدة، حيث تقوم بتوريد أكثر من 75% من منتجاتها التي تحمل ختم "صنع في الإمارات" إلى 45 سوقاً على امتداد منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

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