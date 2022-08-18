مصريون يدفعون 6 ملايين يورو مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف وزير النقل المصري كامل الوزير، عن أن بعض المصريين دفعوا 6 ملايين يورو مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات.

وقال الفريق كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه "سيتم عمل محطات مونوريل باسم ياسين منصور والسويدي بمقابل مادي بالعملة الأوروبية اليورو"، مضيفا أن هناك عدداً آخر من رجال الأعمال، أعلنوا عن رغبتهم بوضع أسمائهم على إحدى المحطات، عملا باستراتيجية لاستغلال تلك المحطات استثماريا.

وأعلن أن "هناك ملاك وحدة سكنية (كمبوند) في التجمع الخامس، أعلنوا عن رغبتهم بدفع ثمن تكلفة محطة مونوريل، البالغة أكثر من 6 ملايين دولار، مقابل إطلاق اسم "الكمبوند" عليها، مؤكدا أن "قاطني الكمبوند سددوا حتى الآن أكثر من مليون دولار والباقي سيتم دفعه بالتقسيط".

وأكد أن هناك استراتيجية لاستغلال محطات المونوريل استثماريا، ومن خلال عمل دعاية على ظهر التذاكر أيضا، مشيرا إلى أنه "تم التعاقد على منطقة محلات بـ 42 مليون جنيه سنويا أمام محطة عدلي منصور، وأن الصالة الكبرى في هذه المحطة ستحتوي على ماكينات صرف آلي ومحلات ومطاعم شهيرة".

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