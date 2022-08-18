دبي الأولى عالمياً في الاستثمار العقاري

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي كل وجهات العالم في الاستثمار العقاري، فيما تواصل زخم المبيعات العقارية في الإمارة، حيث ارتفعت مبيعات العقارات الفاخرة بنمو 23% خلال الربع الثاني.

وبحسب تقرير صدر، أمس، عن «إيه بي سي موني» استعرض أفضل 4 مواقع على مستوى العالم في الاستثمار العقاري، احتلت دبي مرتبة الصدارة، موضحاً أن الإمارة تستقبل سنوياً نحو 16 مليون سائح دولي، ما يجعل الطلب على بيوت العُطلات فيها يرتفع على نحو مُطرد.

وأضاف التقرير: إن هذا بدوره يجعل من دبي خياراً ذهبياً للمستثمرين المُتطلعين لشراء واستئجار الوحدات العقارية لفترات قصيرة، لتلبية الطلب المزدهر على بيوت العُطلات.

إلى ذلك واصل سوق العقارات في دبي الانتعاش خلال الربع الثاني من 2022، وارتفع حجم السوق الإجمالي، وفقاً للمعاملات العقارية 10% مقارنة بالربع الأول مع بيع 13857 شقة و1836 فيلا، و4166 منزلاً مستقلاً، بقيمة 47.3 مليار درهم.

وارتفع عدد الشقق المباعة خلال الربع الأول 17.1% إلى 13,857 وحدة مقابل 11,834 شقة في الربع الأول، وعدد الوحدات «تاون هاوس» المباعة 6.6% إلى 4,166 مقابل 3,906، وزاد إجمالي عدد العقارات المباعة 10.9% من 17,897 إلى 19,859 عقاراً.

وأظهرت نتائج تحليل أجرته لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي للبيانات ارتفاع حجم مبيعات العقارات الفاخرة 23% بإجمالي 6893 عقاراً، بقيمة 21.5 مليار درهم، شملت مناطق السوق السكنية الرئيسية في دبي وهي: «البراري، المرابع العربية، وسط مدينة دبي، دبي مارينا، الخليج التجاري، الإمارات ليفنج، جميرا، جميرا بيتش ريزيدنس، مدينة محمد بن راشد، عقارات جميرا للجولف، جزر جميرا، أبراج بحيرة الجميرا وخليج جميرا، ونخلة جميرا».

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