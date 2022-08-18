الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً ضمن أفضل الوجهات للمغتربين

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت بيانات منظمة إنترنايشنز الألمانية عن تجاوز الإمارات المعدل العالمي في 11 مؤشراً حول أفضل الوجهات للمغتربين بمستويات من 6 إلى 34 نقطة تشمل مؤشر اللغة المحلية ليست عائقاً وسهولة الإجراءات الإدارية والآفاق المهنية للوظائف وخيارات الترفيه والسفر والعبور «الترانزيت» وثقافة الرضا في العمل والأمان والسلامة والرعاية الصحية والحياة الرقمية والسكن والراتب والأمان الوظيفي.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حول أفضل الوجهات للمغتربين لعام 2022، أن الإمارات حققت مراكز متقدمة في 4 محاور رئيسية و11 مؤشراً من إجمالي 5 محاور و17 مؤشراً تضمنهم التقرير.

وأوضح التقرير أن 94 % من المقيمين الذين شملهم استطلاع الرأي عبروا عن شعورهم بالأمان في الإمارات في حين أن المعدل العالمي لم يتجاوز 81%. وأفاد التقرير بأن 86% من المقيمين الذين شملهم التقرير سعيدون بمدى توفر الخدمات الحكومية، لتتجاوز الإمارات المعدل العالمي بمعدل بـ 25 نقطة حيث بلغ المتوسط العالمي 61%، كما نوه 90% منهم بمقدرتهم على الدفع بدون استخدام النقود في حين لم يتجاوز المعدل العالمي 84%.

وفي مجال توفر الرعاية الصحية بلغت نسبة المقيمين الذي أفادوا بسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في الإمارات 78% في حين بلغ المعدل عالمياً 64%. وذكر 79% ممن شملهم استطلاع الرأي في الإمارات أن الانتقال للعيش في الإمارات طوّر من آفاق حياتهم المهنية، بينما المتوسط العالمي لذلك هو 65%.

ورأى 85% ممن شملهم استطلاع الرأي أن اللغة المحلية لم تشكل عائقاً، بينما بلغ المتوسط العالمي لهذا المؤشر 51% وبالتالي فالإمارات تجاوزت المتوسط العالمي بـ 34 نقطة. وأكد 83% ممن شملهم استطلاع الرأي في الإمارات من المقيمين أن الإجراءات الإدارية سهلة وبسيطة، مقابل المتوسط العالمي البالغ 56% بأفضلية عن المعدل العالمي بـ 27 نقطة. وأفاد 75% ممن شملهم استطلاع الرأي في الإمارات بسهولة العثور على منزل للسكن بينما كان المتوسط العالمي يبلغ 54%.

وأشار 83% ممن شملهم استطلاع الرأي في الإمارات إلى سهولة الحصول على تأشيرة للانتقال للعيش في الإمارات فيما بلغ المتوسط العالمي 56% الأمر الذي جعل الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال.

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