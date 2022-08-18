20 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم المحلية 20 مليار درهم أمس مع صعود المؤشرات الرئيسية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.687 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 2.707 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس موزعة بواقع 2.134 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.73% ليغلق عند 10290.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.26% تعادل 43.16 نقطة ليقفل عند 3457.75 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو الماضي.

سيولة مليارية

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.69 مليار درهم منها 1.234 مليار درهم في سوق أبوظبي و455.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 439.04 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 16.39 ألف صفقة.

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.99% ليغلق عند 343.9 درهم مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بسيولة جاوزت 318 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي التجاري» 4.66% و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 1.42%. كما ارتفعت أيضاً أسهم «بروج» 1.66% و«أدنوك للتوزيع» 1.52% و«الدار» 1.44% و«فيرتيغلوب» 0.88% و«أبوظبي للموانئ» 0.59% و«ملتيبلاي» 0.5%.

وفي سوق دبي المالي، تعزز الأداء بارتفاع أسهم البنوك يقودها «دبي الإسلامي» 1.34% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، كما صعدت أسهم العقار مع نمو «إعمار العقارية» 3.24% و«إعمار للتطوير» 1.78%.

وأغلقت غالبية أسهم الاستثمار في المنطقة الخضراء مع ارتفاع «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار» بنحو 3.97% و0.81% على التوالي كذلك ارتفع سهم «العربية للطيران» 2.24%.

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