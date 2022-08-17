هيرميس القابضة تواصل تحقيق نتائج إيجابية بنمو 28% خلال الربع الثاني

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة– عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات 2.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 28%، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) مصحوباً بتجميع نتائج الربع الثاني من إيرادات بنك aiBANK. وقد انعكس ذلك في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 8% ليصل إلى 623 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لجميع العمليات التشغيلية بالشركة.

وبلغت مساهمة قطاع بنك الاستثمار في إيرادات المجموعة المالية هيرميس 48% في الربع الثاني من عام 2022، وقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) %24، بينما بلغت مساهمة بنك (aiBANK) %27، مدعومة بنموذج الأعمال الذي يتسم بالتنوع، والذي يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس لخلق وتعظيم القيمة لجميع المساهمين، وذلك عبر العديد من القنوات المختلفة.

وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن الشركة نجحت في مواصلة الأداء القوي الذي بدأته خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحقيق إيرادات جيدة مدفوعة بنمو مختلف القطاعات التشغيلية، وكذلك تجميع نتائج بنك aiBANK، بعد إتمام عملية الاستحواذ، على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2022. وأضاف عوض أن الشركة تمكنت من جني ثمار مرونة نموذج أعمالها، فقد واصل قطاع التمويل غير المصرفي تحقيق نتائج جيدة رغم الضغوط التضخمية التي أثرت على إقبال المستهلكين.

وعلى صعيد قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية، حافظ قطاع الوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات الوساطة في القاهرة ودبي ونيروبي، وهو ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها الرائدة في مختلف الأوضاع السوقية والتقلبات التي تشهدها الأسواق حول العالم. ومن ناحية أخرى، تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب من إتمام 8 صفقات بقيمة 9.1 مليارات دولار، إحداها صفقة طرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي، وهو الطرح الأكبر من نوعه في أسواق الشرق الأوسط منذ عام 2019، كما أنه الطرح الأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي، وتعكس هذه الصفقة المكانة الراسخة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها الشركة الرائدة في تنفيذ كبرى الصفقات الاستراتيجية بالأسواق التي تعمل بها الشركة.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بمعدل سنوي 3% لتسجل 503 ملايين جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مدفوعاً بالنمو القوي لشركة «ڤاليو» المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)، بالإضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي. فقد ارتفعت إيرادات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 71 مليون جنيه، كما شهدت أنشطة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية نمواً بمعدل سنوي 39% لتصل إلى 59 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مدفوعة بنمو الدخل من الفوائد على خلفية النمو الملحوظ بمحفظة تمويلات الشركة خلال تلك الفترة. وبلغت الحصة السوقية لشركة «ڤاليو» 29.6%، وبلغت حصة أنشطة التأجير التمويلي 13.4%، وأنشطة التخصيم 14.7%. ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات شركة «تنمية» بمعدل سنوي 4% لتسجل 357 مليون جنيه رغم زيادة مبيعات الشركة من منتجات التمويل، حيث استقر كلٌ من صافي الدخل من الفائدة والأتعاب والعمولات خلال الربع الثاني من عام 2022.

وبلغ صافي الربح قبل خصم الضرائب 623 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وتراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 15% ليصل إلى 344 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022. ويعكس تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية زيادة المصروفات الضريبية بنسبة 23% وارتفاع حقوق الأقلية خلال الربع الثاني من عام 2022، وذلك بسبب تجميع القوائم المالية لبنك aiBANK خلال هذه الفترة.

كريم عوض

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