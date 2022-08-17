عروض ترويجية وأجواء احتفالية خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم فعاليات مميزة في جميع أنحاء المدينة احتفالاً بيوبيلها الفضي هذا العام. أجواء احتفالية لا مثيل لها في أشهر الصيف مع عروض حية مشوقة، وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة، وباقات إقامة فندقية غير مسبوقة، وتجارب تذوق طعام فريدة تسعد جميع أفراد العائلة.

ولدى مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ما يرسم الابتسامة على وجوه الجميع، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية الرائعة، منها المسيرات الكرنفالية، والعروض المضحكة التي يقدمها الفنانون الكوميديون، وعروض الرقص وموسيقى الهيب هوب، وكذلك عروض دراجات «بي إم إكس» (BMX) الهوائية، وعروض القتال، وغيرها الكثير.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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