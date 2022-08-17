«ستاندرد تشارترد» يدعم الحياد المناخي بأول تسهيل مالي تجاري إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تقديم أول تسهيل تجاري مالي يختص في الانتقال للحياد المناخي في المنطقة وذلك لصالح شركة لافارج الإمارات للأسمنت، أحد أكبر منتجي الأسمنت في الإمارات وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة هولسيم.

وسيدعم مرفق تمويل الانتقال شركة لافارج الإمارات للأسمنت بأحدث مشاريعها، وهو نظام استرداد الحرارة المفقودة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيض نسبة اعتماد لافارج الإمارات للأسمنت على استخدام الكهرباء من الشبكة لتشغيل عملياتها، وبالتالي دعم انتقالها إلى مصادر طاقة أنظف بما يتماشى مع هدف هولسيم المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتتماشى الصفقة مع التزام ستاندرد تشارترد بتوفير 300 مليار دولار من التمويل الأخضر والانتقالي بحلول 2030 بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق الحياد المناخي أيضاً بحلول 2050. كما تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في دعم القطاع الصناعي في الدولة.

وسيتم توفير حل استرداد الحرارة المهدرة من قبل أحد أكبر مزودي خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة في العالم، والتي أعلنت عن التزامها تجاه تحقيق الحياد المناخي من عملياتها بحلول عام 2045. وهذا أيضًا هو أول مشروع لاستعادة الحرارة المفقودة في الإمارات يستخدم تكنولوجيا مبتكرة تعتمد دورة رانكين العضوية Organic Rankine Cycle (ORC).

الحياد المناخي

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: يسعدنا دعم أحد أكبر منتجي الأسمنت في الإمارات في رحلتهم تجاه الحياد المناخي، الأمر الذي يتماشى مع كل من رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيجية ستاندرد تشارترد العالمية لتعبئة رأس المال نحو التمويل الأخضر والتمويل الانتقالي.

وأضافت: يعد هذا التمويل التجاري الانتقالي الأول من نوعه في السوق وهو نتيجة لخبرتنا المحلية وشبكتنا الدولية وعرضنا القوي للتمويل المستدام. وقد تم جمع كل ذلك لدعم شركة لافارج الإمارات للأسمنت في رحلتها نحو الحياد المناخي.

وأضاف أوليفييه ميلود، المدير العام لشركة لافارج الإمارات للأسمنت: «لقد التزمنا في بناء مستقبل يتميز بالحياد المناخي لشعبنا وكوكبنا، وهذا أحد المعالم الرئيسية في رحلتنا نحو الاستدامة. ويشجع المشروع على استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في عملياتنا ويدعم أيضًا مهمتنا العالمية لبناء عالم خالٍ من انبعاثات الكربون.

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