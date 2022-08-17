66.7 ملياراً أرباح أكبر 15 شركة وطنية مدرجة في النصف الأول بنمو 60%

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت الأرباح الصافية لأكبر 15 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية من ناحية القيمة السوقية بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى بيانات الشركات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية للشركات الـ 15 الأكبر من ناحية القيمة السوقية إلى 66 ملياراً و684 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 41 ملياراً و728 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 24 ملياراً و956 مليون درهم.

وحازت شركة «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية للشركات بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح 137% إلى 10.35 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بينما نمت الإيرادات 121% إلى 21.93 مليار درهم مع مواصلة الشركة استراتيجيتها الاستثمارية القوية من خلال نهج يستهدف عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية محلياً ودولياً.

أبوظبي الأول

وحل بنك «أبوظبي الأول» في المركز الثاني بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية.

وحققت شركة «ألفا ظبي القابضة» أرباحاً صافية بنحو 7.9 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 357.6%، مع مواصلة الشركة حصد ثمار توسعها خارج دولة الإمارات، إذ بلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية نحو 2.1 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية لــ «بنك الإمارات دبي الوطني» إلى 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019، وسط أداء قياسي من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش.

إعمار العقارية

وسجلت «إعمار العقارية» نموّاً كبيراً بعد تحقيقها أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات مع تحسّن هوامش الربح واستمرار تحسين التكلفة.

وحققت مجموعة «&e» مجموعة اتصالات سابقاً/ صافي أرباح بنحو 4.9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبلغت قيمة إيراداتها الموحدة 26.3 مليار درهم، مع إحرازها تقدماً ملحوظاً من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، في تحقيق إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%.

ونمت أرباح «فيرتيغلوب»، المشروع المشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو سي آي»، المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 155% لتصل إلى 770 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، فيما زادت الإيرادات بنسبة 105% لتصل إلى 1.471 مليار دولار.

ديوا

وبلغت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نحو 12.08 مليار درهم، ووصل صافي الأرباح إلى 3.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على الطاقة في دبي.

وارتفعت أرباح شركة «بروج» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 1.7% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.512 مليار دولار في حين ارتفع صافي الدخل 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.46 مليارات دولار عن النصف الأول من عام 2022، بفضل نمو حجم المبيعات 8.6%.

أبوظبي التجاري

وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 3.059 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 21% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، وزاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 4.718 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 4% إلى 1.713 مليار درهم.

وسجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى الانخفاض في المخصصات.

أدنوك للتوزيع

وزادت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم، ونمت الأرباح الصافية لمجموعة «الدار العقارية» إلى 1.53 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 44%.

ووصل صافي أرباح شركة «أدنوك للحفر» إلى 1.39 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 34%، في حين زادت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 4.66 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويصل رأس المال السوقي لأكبر 15 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، لنحو 2.13 تريليون درهم تتصدرها «العالمية القابضة» بقيمة 614.18 مليار درهم ثم «أي آند - اتصالات سابقاً» 242.6 مليار درهم، و«ألفا ظبي» 240.2 مليار درهم و«أبوظبي الأول» 226 مليار درهم.

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