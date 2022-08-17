جلف أويل الشرق الأوسط تعيد هيكلة محفظة منتجاتها العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة جلف أويل الشرق الأوسط مؤخراً عن محفظة منتجات عالمية جديدة مصممة لتقديم قيمة متسقة لعملائها على مستوى العالم. وتعتمد مجموعة المنتجات الجديدة على تقنيات الدرع الحراري «ثيرمو شيلد» والحماية من التآكل «ويرد جارد» المصممة للسيارات الحديثة التي تتطلب الأداء القوي والحماية القصوى في ظروف القيادة الحالية.

وتم إطلاق محفظة المنتجات الجديدة في سوق الإمارات العربية المتحدة في حدث جمع وكالات ومحلات بيع السيارات الذي أقيم في 13 أغسطس 2022 في فندق جي دبليو ماركيز دبي، بحضور عملاء إقليميين رئيسيين. وشهد الحدث عرضاً لسيارة ماكلارين 720 سبايدر إلى جانب مجسم عملاق لعلبة زيت جلف فورميلا إيليت وهو محرك الزيت الأول الذي توصي به ماكلارين.

تغطي منتجات جلف أويل الشاملة، مجموعة كاملة من زيوت التشحيم المستخدمة في السيارات والمعدات الصناعية والبحرية. وتتمتع مجموعة منتجات الزيوت الجديدة بعبوات ذات مظهر وملامح متسقة في جميع الأسواق لضمان التعرف الفوري وسهولة البحث عنها. وتسلط ملصقات المنتج الضوء على التكنولوجيا والفوائد لكل منتج، مما يقدم قيمة أكثر وضوحاً وتحديداً للمنتج.

وبكفاءتها الفائقة، أصبحت محركات السيارات الحديثة الآن أكثر إحكاماً وقوةً وأداءً، وهي تعمل في ظل درجات الحرارة العالية والظروف القاسية، مما قد يؤدي إلى التآكل المبكر وتراكم الترسبات واضمحلال الزيت. لذلك تم تصنيع زيت جلف فورميلا وجلف فورميلا إيليت بتقنية الدرع الحراري (ثيرمو شيلد) والتي تضمن دفاعاً محسناً ضد التآكل، مما يساعد على الحفاظ على تشغيل المحرك بذروة الأداء لفترة أطول. وجلف فورميلا إيليت هو محرك الزيت الأول لجميع سيارات ماكلارين أوتوموتيف ذات المحركات الخارقة والأداء الفائق.

تشمل محفظة المنتجات الجديدة أيضاً زيوت محركات السيارات جلف ألتراسينث، جلف ماكس ألترا وجلف مالتي. وقد تم تصميم كل زيت لتلبية متطلبات محركات محددة، حيث يمثل جلف ألتراسينث، زيتاً اصطناعياً بالكامل مع تقنية «ويرد جارد» التي تحمي من التآكل الضار للمحرك من خلال طلاء أجزاء المحرك المهمة بجزيئات الزيت لتقليل الاحتكاك للحصول على تجربة قيادة سلسة. وزيت جلف ماكس ألترا وهو زيت شبه اصطناعي يعمل بتقنية تنظيف المحرك، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تأخير الأكسدة، مما يؤدي إلى إطالة عمر المحرك. أما زيت جلف مالتي فهو زيت معدني مصمم لخفض تكاليف الصيانة.

قال راجيش فينكات، المدير العام لشركة جلف أويل الشرق الأوسط في خطابه الرئيسي الذي ألقاه في الحدث: «تسمح لنا محفظة منتجاتنا الجديدة بمواصلة إرثنا في تقديم المنتجات التي تقدم أداءً أعلى وتحافظ على متانة المحرك».

وأضاف راجيش فينكات: «إن إطلاق المجموعة الجديدة من زيوت المحركات في المنطقة يؤكد التزامنا الطويل الأمد بفهم وتقديم أفضل المنتجات جودة. وتعد جلف أويل واحدة من أسرع العلامات التجارية لزيوت التشحيم نمواً في المنطقة، ونعتقد أن المحفظة الجديدة ستعزز مكانة علامتنا التجارية».

من جانبه قال فيشال كوهلي، المدير العام للمبيعات والتسويق في جلف أويل الشرق الأوسط: «نحن نعمل على دفع عجلة أعمالنا لتطوير مستقبل أكبر وأفضل وأكثر طموحاً لجلف أويل. إننا نمضي قدماً إلى المستقبل بعمليات متميزة بدءاً من الإنتاج إلى إيصال منتجاتنا للمستهلك، واضعين نصب أعيننا أهمية تقديم أفضل قيمة لعملائنا. إن روح الريادة لجلف أويل ستستمر في تلبية متطلبات العملاء في الوقت الذي نواصل فيه تقديم حلول متقدمة في صناعة دائمة التغير والتطور».

وتتوفر مجموعة المنتجات الجديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في جميع مراكز جلف إكسبريس لخدمات السيارات وورش الصيانة التي تحمل العلامة التجارية لجلف أويل.

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