بينكيو تدعم وحدات التحكم مع سماش برذرز لابتكار تقنيات متطورة

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت «بينكيو» شركة حلول شاشات الألعاب مع سماشيستان وفور04 إي سبورتس لتنظيم بطولة مجتمعية لحصول سماش برذرز على لقب حصري من نينتيندو الأسبوع الماضي في كيو كلوب – عود ميثاء. بعد تنظيم الفعاليات بنجاح مع العلامة التجارية لإي سبورتس «زوي»، تعمل بينكيو الآن على تشغيل عناوين وحدات التحكم مثل سماش برذرز من خلال علامتها التجارية لوحدات التحكم في الألعاب «موبيوز» لتقديم تجربة ألعاب غامرة جديدة تماماً.

صرح مانيش باكشي، العضو المنتدب لشركة بينكيو الشرق الأوسط، قائلاً: «تلتزم بينكيو، بصفتها شركة عالمية رائدة في شاشات العرض، بتقديم أفضل تجربة ألعاب لمستخدمينا من خلال ابتكار تقنيات متطورة وتطويرها باستمرار. وقد قدمت بطولة الألعاب التي كانت بالتعاون مع سماش برذرز فرصة رائعة لنا لعرض أحدث منتجاتنا والتفاعل مع المجتمع المهتم بالألعاب. ونفخر بقدرتنا على تقديم منصة للاعبين للتواصل والتنافس مع بعضهم البعض، ونتطلع إلى الاستمرار في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات اللاعبين في جميع أنحاء العالم».

كانت البطولة الإقصائية الفردية من دون اتصال بالإنترنت، حيث شارك فيها بعض من أكبر الأسماء في المجتمع المحلي المهتم بالألعاب بإقصاء مزدوج لأفضل 3 فئات. وتمثلت الفرق المشاركة في فريق «Underground Gaming» ممثل من خلال سودساموس الذي احتل المرتبة الثالثة في الكويت وفاز في النهاية بالبطولة، وفريق «Lost Esports» ممثل من خلال سوي من الإمارات. وشهدت البطولة أيضاً لاعبين مشهورين مثل نامو الذي جاء في المرتبة الثانية، وشيبة الذي احتل المركز الثالث، وسيكو، وهم أفضل 3 لاعبين سافروا للمشاركة في العديد من بطولات الدوري الدولية، من بين آخرين. صرح الشيخ خالد القاسمي مؤسس سماشيستان قائلاً: «إن المشهد الإماراتي لألعاب سماش زاخم باللاعبين الشباب المتحمسين والمنافسين الذين يرغبون في إثبات أنفسهم في العديد من المسابقات التي تتم استضافتها في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويجتهد هؤلاء المنافسون ويتدربون ويلهمون بعضهم البعض سعياً نحو التحسين كمجموعة ولكن عندما تأتي البطولة، يكون كل واحد منهم مسؤولاً عن نفسه!».

استمتع اللاعبون بقضاء وقت ممتع في القتال المباشر على موبيوز EX2710S، بمعدل تحديث 165 هرتز، ووقت استجابة للصورة المتحركة قدره 1 مللي ثانية للعب سلس، ولوحة حية IPS HDRi 16: 9 إضافة إلى مكبرات صوت تريفولو بقناة 2.1 للاستمتاع بتجربة لعب غامرة.

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