«أتش اس بي سي» يعيّن بدبي رئيساً للخدمات المصرفية العالمية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «أتش اس بي سي» HSBC عن تعيين جوليان وينتزل رئيساً للخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، سيتولى جوليان مهام منصبه في دبي اعتباراً من 18 سبتمبر 2022.

هذا وسينتقل جوليان من لندن حيث يشغل حالياً منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمجموعة HSBC في المملكة المتحدة ودول أوروبا. وهو يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الأعمال المصرفية عبر خدمات تغطية العملاء وأسواق رأس المال والاستشارات.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال ستيفن موس، المدير التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «يتمتع جوليان بخبرة واسعة في تقديم الخدمات المتميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم وفي قيادة فرق العمل ذات الأداء العالي. وسيكون انضمامه لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود قيمة إضافية كبيرة لفريق القيادة العليا لدينا في وقت نواصل فيه العمل على تنفيذ استراتيجية نمو مجموعتنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة».

وتعليقاً على دوره الجديد، قال جوليان: «لقد أظهرت نجاحات فريق الخدمات المصرفية العالمية لدينا في المنطقة الريادة التي حققها HSBC في مجالات التمويل المستدام، بالإضافة إلى تأكيد مكانتنا أننا البنك الاستثماري الذي يختاره عملاؤنا الدوليون. وبفضل الجهود التي يبذلها موظفونا الاستثنائيون وشبكتنا العالمية الواسعة والمتميزة، تمكنّا من مساعدة العملاء في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين العالميين في العام الماضي، وهذا ما جعلنا نواصل ريادتنا في أسواق رأس المال العالمية. ولقد حان الوقت الآن لـبنك HSBC ولعملائنا في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق المزيد من النمو والازدهار».

تجدر الإشارة ألى أن جوليان سيحل مكان غاريث توماس، الذي سيتولى منصب رئيس إدارة المخاطر للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

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