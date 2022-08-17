شراكة بين «دناتا» و«السعيدي» لتوفير حلول الإطارات في مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة السعيدي Al Saeedi Group، وهي شركة رائدة متخصصة في حلول توزيع وصيانة الإطارات في دولة الإمارات، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع «دناتا»، موفّر خدمات الطيران التابع لمجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي. وبموجب هذا العقد، ستوفر «السعيدي» باقة متكاملة من حلول الإطارات – من خدمات التوريد إلى الإصلاح والتركيب – لأكثر من 2300 عربة مزودة بمحركات و8300 عربة غير مزودة بمحركات، والتي تتولى «دناتا» تشغيلها في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC).

وستعمل «السعيدي» أيضاً على إدارة مخزن الإطارات الرئيسي داخل منشأة الخدمات الفنية لدى «دناتا» الكائنة في مطار دبي الدولي. وسيوفر الفريق الفني لشركة «السعيدي» خدمات تركيب وإصلاح الإطارات لأسطول المركبات والمعدات الأخرى التابع لـ«دناتا» والمستخدم لخدمات المناولة الأرضية للطائرات، ونقل البضائع والمسافرين، وخدمات تموين الطائرات.

وقال «روبرت باول»، نائب رئيس منشأة دناتا للخدمات الفنية: «يسرنا الترحيب بانضمام شركة السعيدي إلى قائمة الموردين لدينا في منشآت دناتا للخدمات الفنية. يعتبر اختيار الإطارات المناسبة والتأكد من صلاحيتها التشغيلية من العوامل الرئيسية التي تسهم في ضمان السلامة والأداء التشغيلي والمالي المثالي لأسطولنا، الذي يضم أكثر من 2300 عربة مزودة بمحركات و8300 عربة غير مزودة بمحركات، وبذلك، يعد وجود شريك استراتيجي موثوق يمكن الاعتماد عليه أمراً في غاية الأهمية».

وقال أنيش مالاتيري، العضو المنتدب لمجموعة السعيدي: «نحن سعداء بالشراكة مع دناتا لتوريد إطارات لأسطولها من المركبات وإدارة متطلباتها الفنية ذات الصلة في المطارين الدوليين بدبي. ومن شأن هذه الاتفاقية أن ترسخ علاقتنا طويلة الأجل الممتدة لأكثر من 30 عاماً مع دناتا»، مضيفاً إن «التعاون مع مزوّد رائد عالمياً لخدمات المطارات في دبي سيدعم أيضاً جهودنا للمحافظة على مكانتنا كشريك موثوق في دولة الإمارات على صعيد توفير حلول الإطارات وخدمات ما بعد البيع للأساطيل بمختلف فئاتها».

وتابع: «تعتبر مجموعة السعيدي سباقة في توفير علامات تجارية لإطارات عالية الجودة من مختلف أنحاء العالم مع الخدمات ذات الصلة للأساطيل التي تشغلها جهات حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الـ 34 عاماً الماضية. ولطالما انصب تركيزنا على مساعدة العملاء في تقليل تكاليفهم التشغيلية من خلال إطارات وخدمات متنوعة مُجربة ذات كفاءة مثبتة على امتداد مراكز الخدمة التسعة العصرية لدينا».

وأضاف: «لقد أثبتت السعيدي قدرتها الفنية والتجارية على دعم طيف واسع من الإطارات التي تستخدمها دناتا عبر مجموعة واسعة من معدات الدعم الأرضي المتخصصة للمطارات، إلى جانب قدرتها على توفير حلول خاصة في مواقع متنوعة لدعم عمليات المناولة الأرضية لدينا».

ويشكل العقد الحالي استكمالاً للعلاقة طويلة الأجل بين شركة السعيدي لتجارة قطاع غيار السيارات ودناتا. ويمتد العقد، الذي يبدأ من شهر أغسطس الجاري، إلى ثلاثة أعوام، حيث ستقوم «السعيدي» بتوريد وتركيب إطارات لعلامات تجارية عالمية، على غرار CAMSO وMichelin وTriangle وGoodyear، وذلك للعربات التي تشغلها «دناتا» في المطارات.

وتعتبر مجموعة السعيدي أكبر موزع للإطارات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركة أيضاً الموزع الوحيد في الإمارات لعلامات تجارية عالمية للإطارات مثل CAMSO وNexen وTriangle وSchrader وRader Vogel وSicam. كما تعتبر أيضاً الوكيل لعلامات تجارية مثل Michelin وYokohama وBridgestone وDunlop وGoodyear وContinental وPirelli.

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