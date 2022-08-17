دبي الوجهة الأفضل للعطلات القصيرة عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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عززت دبي مكانتها وجهة سياحية عالمية مميزة، كما رسخت جاذبيتها للمقيمين والأعمال.

وأكدت تقارير عالمية أن دبي حلّت ضمن أفضل 6 مدن جديدة للمقيمين، فيما تبوأت الإمارة مرتبة الصدارة عالمياً في أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات القصيرة.

ونالت دبي الصدارة العالمية المطلقة على قائمة أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لقضاء العطلات القصيرة، مثل عطلات نهاية الأسبوع، بحسب استبيان لموقع «هوليدو» الشبكي الألماني المتخصص في حجوزات السفر والرحلات السياحية والمقارنة بين أسعار الفنادق.

واختار قُرّاء ومتابعو الموقع بحسب نتائج الاستبيان دبي في صدارة تفضيلاتهم لقضاء العطلات القصيرة وعطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف التقرير أن القُرّاء أشاروا أيضاً إلى مطار دبي الدولي باعتباره واحداً من أهم الأسباب الجوهرية التي دفعتهم إلى اختيار دبي كوجهة أولى على مستوى العالم لقضاء العطلات القصيرة.

من جانبها وصفت وكالة «بلومبرغ» دبي بأنها واحدة من 6 مدن على مستوى العالم باتت بمثابة الوجهات الرئيسية للوافدين والموظفين المقيمين من كافة أنحاء العالم، وذلك بعد أن تراجعت جاذبية بعض الوجهات الرئيسية التقليدية للمقيمين، مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

وأوضحت «بلومبرغ» أن دبي تتحدى هونغ كونغ وسنغافورة في استقطاب المقيمين منذ ما يزيد على عقد من الزمان، مشيرةً إلى أن شعبية الإمارة في مواجهة هونغ كونغ وسنغافورة كوجهة جديدة لاستقطاب الوافدين قد تزايدت بقوة خلال العامين الأخيرين بعد تفشي «كوفيد 19» وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا.

وأضاف التقرير أن دبي استثمرت مليارات الدولارات في تأسيس بنية تحتية مستقبلية لإنشاء مدينة مستقبلية.

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