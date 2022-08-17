«سوق دبي» لأعلى مستوى في 3 أشهر فوق 3400 نقطة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع سوق دبي المالي أمس متجاوزاً 3400 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أشهر. وصعد مؤشر سوق دبي العام 0.51 % أو 17.27 نقطة ليقفل عند 3414.59 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مايو الماضي، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي «فادكس» عند مستوى 10215.59 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.59 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.8 مليون درهم في سوق دبي، وجري تداول 406.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 15.3 ألف صفقة. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار يقودها "إعمار العقارية" مع نموه 3.17 % إلى مستوي 5.85 درهم مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 130.8 مليون درهم، فيما تصدر "دبي الإسلامي" المرتبة الثانية بسيولة 58.5 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير.

وشهد سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل "أبوظبي التجاري" بنحو 2.16 % و"أي آند - اتصالات سابقاً" 0.43 % و"أبوظبي للموانئ" 0.8 % و"الدار" 0.41 % و"الياه سات" 0.38 % و"أدنوك للحفر" 0.28 % و"طاقة" 1.59% و"فيرتيغلوب" 4.41 % .

إلى ذلك ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية إلى أكثر من 15.54 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2022، في ظل جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المُدرجة، بدعم رئيسي من قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 70 ملياراً و276 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية الأسبوع الماضي مقابل مبيعات بنحو 54 ملياراً و733 مليون درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 15.54 مليار درهم كمحصلة شراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز