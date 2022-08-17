«نايت فرانك»: أداء قياسي لعقارات دبي الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «نايت فرانك» أن العقارات بالغة الفخامة في دبي تقترب من تحقيق رقمين قياسيين هذا العام؛ أحدهما يتعلق بالنمو الرأسمالي، والآخر يتعلق بحجم المبيعات.

وبحسب تقرير لشركة الدراسات والاستشارات العقارية البريطانية أمس، يواصل الطلب ارتفاعه على العقارات بالغة الفخامة في دبي، في ظل حماس المستثمرين من أنحاء العالم لانتهاز أي فرصة مُتاحة لشراء عقار فخم، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار النمو الرأسمالي لهذه الفئة من العقارات في دبي.

وتوقّعت «نايت فرانك» أن تبلغ نسبة هذا النمو في غضون العام الجاري 15% على الأقل مقارنة بالعام الماضي، كما توقّعت أن ترتفع في نهاية العام الحالي بين 5 إلى 7% مقارنة بمستوياتها في ديسمبر 2021.

وفيما يخص عدد صفقات بيع العقارات الفارهة في دبي توقع التقرير أن يُسجّل رقماً قياسياً آخر في نهاية هذا العام أيضاً.

وقال برنارد هانك، شريك في صندوق استثماري يقع مقره الرئيسي في لندن، : «شهدنا بصفة مبدئية 82 صفقة لبيع عقارات فاخره في دبي خلال الأشهر الستة الأولى 2022 حيث كان سعر العقار الواحد منها يتجاوز 10 ملايين دولار وفي العام الماضي، سجّلت سوق العقارات الفاخرة في دبي 93 صفقة بيع مسجلةً رقماً قياسياً في تاريخ دبي».

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