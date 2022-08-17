60 % خصومات «جيان» في مهرجان العودة إلى المدارس

المصدر: دبي - البيان

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أعلن جيان هايبرماركت من «جي إم جي»، عن مهرجان العودة إلى المدارس في جميع محلات جيان هايبر ماركت وسوبرماركت في دبي.

ويوفر مهرجان العودة إلى المدارس، الكثير من القيمة للعملاء، مع قسم خاص بهذه المناسبة يضم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات بما في ذلك الحقائب، وقوارير المياه، وحقائب وجبات الغداء، إلى جانب الأدوات المكتبية، إضافة إلى عروض خاصة مع خصم يبلغ أكثر من 60% على عدد من المنتجات الأساسية.

كما ستتوفر منتجات إلكترونية أخرى عالية الجودة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول وسماعات الرأس وأجهزة آي باد، إضافة إلى تشكيلة من الأجهزة اللوحية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق سهلة ومريحة من جيان عبر منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة إنستاشوب وناو ناو، علاوة على توفر التوصيل المنزلي مع خدمة (متجرك) المعتمد والموثوق «من جيان إلى باب منزلك».

كما أن متاجر سوبر ماركت جيان مجهزة بشكل جيد ويتوفر فيها نفس المستوى من الخدمات الشخصية للزبائن، بما يجعلهم يتوقون للتسوق من المتجر باعتباره الوجهة المفضلة لهم على أي مكان آخر.

ولتحقيق أقصى قدر من المشاركة في الفعالية المميزة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية، أطلق جيان أيضاً مفهوماً استثنائياً وتفاعلياً من خلال طرح مسابقة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر، تمنح العملاء فرصة التسوق والفوز على الفور.

وحرص جيان على تصميم عروض ومسابقات ترتكز على توفير قيمة لا تضاهى خلال موسم العودة إلى المدارس، بهدف توفير تجربة تسوق مريحة وشاملة. ويسهم دمج الألعاب في هذه العروض في إضافة عنصر من المرح والتشويق، ما يعزز من مشاركة وتفاعل العملاء مع مكافأتهم بقسائم شراء وقيمة مضافة.

يشار إلى أن جي إم جي أرسى مكانته كلاعب رائد قي قطاع بيع المواد الغذائية مع عملية الاستحواذ الأخيرة على سلسلة سوبر ماركت جيان في الإمارات العربية المتحدة وحقوق التوسع في العلامات التجارية جيان ومونوبري وفرانبري في المنطقة.

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