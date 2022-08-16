29 % نمو إيرادات «أنغامي» النصفية إلى 77.5 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت أنغامي، عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات 29٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 21.1 مليون دولار (77.5 مليون درهم) فيما ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية المدفوعة 41٪.

وجاء النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدلات انتقال المشتركين من نظام الاشتراكات المدعومة بالإعلانات إلى نظام الاشتراكات المدفوعة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.5 مليون مشترك، وما صاحب ذلك من زيادة في عائدات الإعلانات والاشتراكات.

وعلى الرغم من الأداء القوي، فقد أثّر سعر الصرف الأجنبي سلباً على حجم الإيرادات بالعملات الأجنبية بقيمة 3.5 ملايين دولار، وفي حال عدم احتساب تأثيرات العملات الأجنبية هذه وتطبيق أسعار الصرف الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فكان سيشهد حجم إيرادات المنصة ارتفاعاً بأكثر من 50٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولطالما مثّل المحتوى العربي ركيزة النمو المستقبلية لدى أنغامي، وبهذا الخصوص، كشفت المنصة عن إبرام العديد من الشراكات وإطلاق مبادرات تم تصميمها لترسيخ مكانتها كمزود رائد للمحتوى العربي الرقمي والترفيهي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نتائج استثنائية

وقال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: «لا شك أن النتائج التي استطاعت أنغامي تحقيقها خلال الشهور الستة الأولى لهذا العام تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية عام 2022. والفضل في ذلك يعود أولاً إلى حرصنا على تلبية تطلعات مستخدمي المنصة الأوفياء من خلال إثراء مكتبتها بالمحتوى العربي المميز وتعزيز إمكانات البث الرقمي عبر تبني أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. وبذلك، ستحافظ أنغامي على مكانتها الريادية في قطاع البث الرقمي لتصبح واحدة من منصات الترفيه الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقال ف. جاكوب شيريان، الرئيس التنفيذي الشريك لأنغامي: «ستواصل أنغامي التزامها بإطلاق المزيد من العروض المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها العالمي، وإثراء تجارب المشتركين عبر توفير المحتوى الأفضل ضمن فئته وإطلاق المزايا الجديدة والمبتكرة. ونحن على ثقة باستمرار هذا المسار التصاعدي طوال عام 2022 بفضل الشراكات والعروض المميزة التي نواصل طرحها».

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