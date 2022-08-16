3.2 مليارات تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والإملاك في دبي اليوم أكثر من 3.2 مليارات درهم مع تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 763.22 مليون درهم و507 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 749.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في جزيرة 2.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها جبل علي الأولى مع 23 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 114 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.71 مليار درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 231.73 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 1.48 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في ورسان الأولى بقيمة 171 مليون درهم.

وتم تسجيل 40 هبة بقيمة 49.17 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفرة 2 بقيمة 9 ملايين درهم.

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