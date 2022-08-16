2.1 مليار درهم قيمة عقود البناء في عجمان بالنصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تجاوز عقود البناء في الإمارة لمبلغ 2.1 مليار درهم، حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي 2022، مبينةً أن العقود شهدت نمواً مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عام 2020، 800 مليون درهم، فيما رُصدت قيمة البناء بمليار و900 مليون درهم في العام المنصرم 2021.

وأوضح عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، أن إمارة عجمان تبوأت مكانة مرموقة في سلم المدن الجاذبة للزوار والسياح والزوار والمستثمرين، وأصبحت مدينة عيش مثالية تتوفر فيها كافة مقومات العيش الهانئ والرغيد، موفرةً بيئة مثالية تتضمن خدمات شاملة ومتكاملة تتلاءم مع جميع الشرائح والفئات، وتلبي المتطلبات وتتوافق مع مختلف الأذواق، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.



ارتفاع



وقال إن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء سجلت 11% مقارنة بالعامين الماضين، ما يبرهن على ثقة السكان وأصحاب المشاريع بالإمارة الحاضنة للجميع والتي تضمن استمرارية المشاريع وتوسعة نطاقها وتحقيقها للأهداف المنشودة، متطرقاً لتقلد الدائرة المرتبة الأولى عربياً في مدة استخراج رخصة البناء.

كفاءات



وبين أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة تمكنت خلال الفترة الماضية من استحداث الأنظمة والتطبيقات الذكية المستهدفة للتسهيل على المتعاملين، ممكنة الراغبين في البناء من إتمام معاملاتهم خلال وقت قياسي، متابعاً أن الربط القائم مع الجهات الشريكة في رحلة البناء أسهم في التخفيف عن المتعامل، ومنحه فرصة المتابعة المباشرة ومعرفة كافة المراحل، بالإضافة للمبادرات النوعية التي وفرت إرشادات ومنهجية واضحة للتسهيل.

من جانبه أوضح المهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، أن عدد رخص البناء سجل ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث بلغ 2376 فيما رصد عدد رخص البناء في الفترة ذاتها من العام الماضي 2187 وأنجزت الإدارة 1659 رخصة خلال الفترة ذاتها خلال عام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز