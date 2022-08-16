بركة لامتناهية في دبي بين الـ16 الأجمل في العالم

المصدر: دبي-نهى حوّا

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صنفت شركة "ثريليست" الأمريكية المسبح اللامتناهي في برج العرب بدبي بين 16 من أجمل حمامات السباحة اللامتناهية التي تنتشر في العالم، من سفاري جنوب أفريقيا إلى جزر بالي باندونيسيا، وكريت باليونان، وإبيزا بإسبانيا، وبعضاً من أكثر المواقع تميزاً في منطقة بحر الكاريبي، وصولاً إلى مسابح في مدن كلندن ومكسيكو وتكساس والريفييرا الفرنسية.

وجاء تصنيف البركة المتناهية في دبي في وقت تتنافس الفنادق على بناء برك عجائبية تتدلى من حواف منحدرات، أو برك معلقة فوق مناظر صحراوية، أو برك تصنع جسراً بين برجين.

ووفقاً للشركة، حلت بركة برج العرب اللامتناهية بين "16" من أجمل برك السباحة اللامتناهية التي أتقنت فن تحدي قانون الجاذبية"، مشيرة الى أن حجم تراس برج العرب شكل كل الفرق وامتداده على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريباً يعد أمراً مثيرأ للإعجاب بكل تأكيد.

ولفتت الشركة الى أن المرفق الترفيهي الممتد 100 متر في البحر قام ببنائه 160 حرفياً في فنلندا قبل نقله عن طريق البحر إلى دبي، وأن التراس يضم مسبحين، مسبح المياه المالحة اللامتناهي الذي يمتزج بانسيابية مع البحر، ومسبح المياه العذبة، وكلاهما زينا بفسيفساء من البلاط اللامع المظلل باللونين الأزرق السماوي والذهبي، إلى جانب أربعة أحواض جاكوزي و32 خيمة صغيرة مع خدمة الخادم الشخصي وأكثر من 100 كرسي للتشمس وأسرة للاستلقاء نهاراً.

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