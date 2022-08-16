إعمار لإدارة مراكز التسوّق تُطلق خدمة «تسوّق الآن وادفع لاحقاً»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق وبنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة «تسوّق الآن وادفع لاحقاً»، التي تتيح قدراً أكبر من السهولة والمرونة لدفع قيمة المشتريات في وقت لاحق، ما يوفّر لحاملي بطاقة «بنك الإمارات دبي الوطني U من إعمار»، البطاقة المشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج الولاء U من إعمار، فرصة فريدة للاستفادة الكاملة من فترة العروض والتخفيضات الصيفية الرائعة.

تتوفّر هذه الخدمة اعتباراً من اليوم وحتى 23 سبتمبر، وتتيح لجميع المتسوّقين إمكانية سداد قيمة المشتريات من خلال عدة دفعات ومن دون فوائد لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك عند استخدامهم بطاقة «بنك الإمارات دبي الوطني U من إعمار»، حيث يمكن لزوّار دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول، وجميع مراكز التسوق في مجمعات إعمار السكنية، الاستفادة من خيار الدفع المرن ولفترة محدودة لجميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 درهم إماراتي باستخدام البطاقات المذكورة.

كما يمكن الاستفادة من خدمة «تسوّق الآن وادفع لاحقاً» ضمن سلسلة من المطاعم الرائدة، لتناول أشهى وجبات الطعام، فضلاً عن التسوّق وشراء أحدث المنتجات والماركات العالمية، أو التمتّع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية. ويحظى المتسوّقون في المراكز التجارية المذكورة ممن أنفقوا 1,000 درهم إماراتي وما فوق بفرصة الفوز بجائزة قدرها 4,000 درهم إماراتي يومياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز