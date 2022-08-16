«رويال جت» تدعم فريق إدارتها العليا برئيس تنفيذي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت رويال جت، الشركة العالمية في مجال الطيران الخاص المتميز والتابعة لإمارة أبوظبي عن تعيين محمد حسين أحمد بصفته الرئيس التنفيذي الجديد.

يتمتع محمد بخبرة كبيرة في مجال الطيران تزيد عن 25 عاماً في كلٍ من القطاعين، الحكومي والخاص في الإمارات العربية المتحدة. له تاريخ قوي يشهد له بالإنجازات التي حققها في هذا المجال وقائد ملتزم يتمتع بمهارات إدارية وتنظيمية قوية تم تعزيزها وإثبات كفاءتها خلال عمله ضمن البيئة العسكرية والمدنية.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة رويال جت «يسرنا انضمام محمد للعمل في رويال جت بصفته الرئيس التنفيذي الجديد. كلنا ثقة بإمكانياته وخبرته الكبيرة في مجال الطيران التي ستنقلنا إلى مرحلة أخرى من النجاح التألق من بعد أن استطاعت رويال جت تعزيز دورها في قطاع الطيران الإقليمي والاقتصاد الإماراتي».

قبل انضمامه إلى رويال جت، عمل محمد كمدير عام مطار أبوظبي الدولي حيث تولى الإشراف على تخطيط برامج وخدمات الشركة وتنفيذها وتقييمها. كما ساهم في تطوير الرؤية والخطة الاستراتيجية لضمان تلبية توقعات العملاء ومجلس الإدارة والمؤسسين. كما عمل محمد سابقًا في جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس (جال) ما يقارب 12 عاماً، حيث شغل منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية والحكومية في الفترة الأخيرة من خدمته في الشركة وحاصل على الرخصة الدولية لأنظمة الملاحة الجوية والمراقبة الجوية من جامعة نيوزيلاند اير.

يتميز محمد بكونه مدربًا ومرشدًا ومعلمًا واثقًا من خبراته حيث يتمتع بقدرة عالية على متابعة التفاصيل الهامة لتوفير التميز التشغيلي والمعايير العالية للأداء لتحقيق الأهداف التشغيلية والتنظيمية.

صرح محمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة رويال جت «يُسعدني أن أكون جزءاً من هذه الشركة الرائدة وأتطلع إلى النهوض برويال جت إلى مستوى متقدم من النجاح في مجال الطيران الخاص»

بالإضافة إلى دوره كرئيس تنفيذي في رويال جت، فإنه أيضًا عضو في منشأة الأبحاث واختبارات الأنظمة الجوية في حكومة أبوظبي.

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