كاسبرسكي تحصل على لقب «شركة رائدة» في حماية النقاط الطرفية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت كاسبرسكي على لقب «شركة رائدة» بعدما حلّت في المركز الأول في تقرير «التقسيمات الربعية للبيانات المتعلقة بحلول حماية النقاط الطرفية 2022» الذي تضعه شركة «إنفو-تك». ونالت الشركة الرائدة في مجال الأمن الرقمي هذا التقدير بعدما جاء الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business في المرتبة الأولى في تقييم خضع له 14 حلاً أمنياً مختصاً بحماية النقاط الطرفية، إذ حصل على 8.9 درجات من 10 لقاء مزايا المنتج ورضا المستخدمين والتجربة الشاملة للشركات المنتجة.

وتُجري «إنفو-تك» تقييماً للمنتجات الشائعة من سوق حماية النقاط الطرفية تضع نتائجه في تقرير التقسيمات الربعية للبيانات، ما يسمح للعملاء باتخاذ قرارات مستنيرة عند التخطيط لشراء تلك المنتجات. وتُصنّف المنتجات بناءً على التعليقات الواردة من مستخدمين حقيقيين، بينهم مختصون في تقنية المعلومات والأعمال. وتُصنّف جميع المنتجات في التقرير ضمن بُعدين؛ مزايا المنتج والرضا عنه، وتجربة الشركة المنتجة وقدراتها. ويتضمن ذلك عناصر مثل تنفيذ مشروع الحلّ البرمجي وتقديم التدريب والدعم الفني، بالإضافة إلى مصداقية الشركة ومدى احترامها، وأمور أخرى.

وحقق الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business أعلى تصنيف للشركات المنتجة من ناحية الاستجابة العاطفية للمستخدمين، إذ حقق تأثيراً عاطفياً صافياً بلغ 97%. كما حازت كاسبرسكي على أعلى تقييم في مزايا المنتج الإجمالية بين جميع البائعين، محققة درجة 85%، إذ صُنّفت بين أفضل ثلاثة بائعين في 10 من مزايا المنتج التي جرى تقييمها في التقرير. وحقق الحلّ المركز الأول في أربع فئات؛ التكامل على امتداد المنصّات، والكشف الديناميكي عن البرمجيات الخبيثة، ووظيفة جدار الحماية من الجيل التالي، وقدرات التحليل الجنائي.

وتُعدّ حماية النقاط الطرفية، وهي أجهزة المستخدمين المتصلة بالشبكات، جزءاً أساسياً من مجموعة الحلول الأمنية الخاصة بالمؤسسات من كاسبرسكي، وتُعدّ إجراءً أمنياً أساسياً يتيح الحماية التلقائية من معظم التهديدات، كبرمجيات الفدية، والبرمجيات الخبيثة الخالية من الملفات، وتهديدات الويب. ويتيح الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business، بجانب منتجات الحماية السحابية وحماية الشبكات، أسساً أمنية يمكن للعملاء بعد ذلك الاستناد إليها في توظيف حلول وخدمات أمنية متقدمة، مثل حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وحلول مكافحة التهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها بحسب الحاجة.

وبهذه المناسبة، أعرب إيفان فاسونوف نائب رئيس المنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، عن سروره بحصول الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business على التقدير مجدّداً، مشيراً إلى تقديمه مزايا القيمة وقدرات الحماية المتفوقة للعملاء. وقال إن استمرار النمو في مشهد التهديدات الرقمية يحتّم على المؤسسات أن تسعى لضمان الحماية الكاملة للنقاط الطرفية، معرباً عن فخره بأن تكون كاسبرسكي «الشركة الرائدة في هذا المجال».

وأضاف: «لا يقتصر عمل الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business على دمج أفضل آليات منع التهديدات، لتمكين الحماية الكاملة للنقاط الطرفية، وإنما يشتمل أيضاً على وظائف متقدمة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، كما يعمل في جمع القياسات عن بُعد وإجراءات الاستجابة للحوادث لصالح خدمتنا المتاحة على مدار الساعة. ويعمل خبراء كاسبرسكي باستمرار على تحسين منتجاتنا، من حيث مزايا الأمان وتجربة المستخدم، ويُسعدنا أن نرى ذلك ينعكس على أرض الواقع».

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