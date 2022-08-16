44.7 مليار دولار سوق الأمن السيبراني في المنطقة بحلول 2027

المصدر: دبي - البيان

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سلطت شركة كوجنت سولوشنس إيفنت مانجمنت التي تتخذ من دبي مقراً لها الضوء على التهديدات الإلكترونية المتزايدة في الشرق الأوسط قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، قطر، حيث يتوقع الخبراء تصاعد الهجمات الإلكترونية من قبل المتسللين الذين يحاولون سرقة البيانات الشخصية من المسافرين لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وأصبح اختراق البيانات أكبر تهديد منفرد للشركات في الشرق الأوسط، حيث نمت تكلفة اختراق البيانات إلى 6.93 ملايين دولار لكل هجوم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقاً لتقرير حديث لشركة آي بي إم، بناءً على تحليل متعمق لأكثر من 500 انتهاك في العالم الحقيقي للبيانات خلال العام الماضي في 17 دولة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وبين 17 صناعة مختلفة.

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.1 في المائة من 20.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 44.7 مليار دولار أمريكي في عام 2027، وفقاً لتقرير صناعي آخر. سيؤدي التطور المتزايد للهجمات الإلكترونية عبر الصناعات الثقيلة إلى خسائر مالية وخسائر في السمعة بسبب الرقمنة وتضمن لوائح حكومية صارمة.

من أجل معالجة اختراق البيانات والهجمات الإلكترونية المتزايدة، بدأت إدارة شركة كوجنت سولوشنس إيفنت مانجمنت، وهي منظمة مبتكرة لإدارة الأحداث مقرها دبي، سلسلة من أحداث الأمن السيبراني - الاختراق - التي تهدف إلى خلق وعي أكبر بالتهديدات ومساعدة الشركات باتخاذ التدابير الاحترازية.

كجزء من المحادثة الجارية، ستستضيف شركة كوجنت سولوشنس إيفنت مانجمنت النسخة الثالثة من الحدث - منتدى الاختراق الثالث للأمن السيبراني والقياسات الحيوية في الشرق الأوسط - في 21 سبتمبر 2022 في الدوحة، قطر.

سيشارك منتدى الاختراق الثالث للأمن السيبراني والقياسات الحيوية في الشرق الأوسط الضوء على مشهد القياسات الحيوية والأمن السيبراني في قطر، والذي سيجمع المتخصصين في مجال الأمن والتكنولوجيا من الوزارات والأنظمة الحكومية العامة والخاصة.

«منتدى الاختراق» هو التجمع الأكثر نفوذاً، والذي سيركز على استراتيجية رؤية قطر 2030 لتعزيز القدرات لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والسيطرة على التهديدات السيبرانية وتحسين التكنولوجيا التي تعتمد على القياسات الحيوية لتقديم خدمات إلكترونية حكومية محسنة للمواطنين والمقيمين.

سيحضر الحدث أكثر من 150 من كبار المندوبين، بما في ذلك رئيس قسم المعلومات، ومديري المعلومات، ورئيس الأمن السيبراني، وتدقيق تكنولوجيا المعلومات، وأمن تكنولوجيا العمليات، والقياسات الحيوية، على سبيل المثال لا الحصر من مختلف الصناعات داخل منطقة قطر لاكتساب المعرفة والرؤى من كبار قادة الصناعة وخبراء من المنطقة.

سيتضمن المنتدى حلقات نقاش تفاعلية وغوصاً عميقاً في الرؤى المستمدة من دراسات الحالة في الوقت الفعلي من الخبراء مثل مانيش خانيجو - مدير - التكنولوجيا والأمن - سلطة المنطقة الحرة في قطر، وعمران شودري، مسؤول حماية البيانات العالمية - شبكة الجزيرة الإعلامية، البروفيسور مودي م - أستاذ باحث، كلية الهندسة - جامعة قطر، دافار داتوالا - محلل أول (مدير توصيل العملاء)، أوريدو قطر، حمد الرويلي - مدير تكنولوجيا المعلومات - شركة قطر للكيماويات المحدودة. أرناب ك. مخرجي - مدير أزمات استمرارية الأعمال - فودافون قطر، وجمشيد شيثاري، مدير البنية التحتية وعنود لأمن التكنولوجيا (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين).

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