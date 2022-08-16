555 مليون درهم صفقة بيع «الواحة كابيتال» 17 مستودعاً صناعياً إلى «بينينسولا»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال» شركة إدارة الاستثمارات، أنها أبرمت من خلال شركة «الواحة لاند» التابعة والمملوكة لها بالكامل، صفقة بيع 17 مبنى من المستودعات الصناعية المؤجرة والموزعة على خمس قطع أراضٍ في مشروع «المركز» للعقارات الصناعية إلى شركة «بينينسولا لإدارة العقارات المحدودة» («بينينسولا»)، المتخصصة في الاستثمارات العقارية والمسجلة في «سوق أبوظبي العالمي»، مقابل 555 مليون درهم.

يبلغ إجمالي المساحات الصناعية المشملة في الصفقة ما يقارب 362.000 متر مربع. وستُسدد قيمة الصفقة نقداً بالكامل ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2022 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتلبية الشروط المتفق عليها بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، وافقت «بينينسولا» على الاستحواذ مستقبلاً على عقارات صناعية إضافية مكتملة البناء ومدرّة للدخل بمساحة 136.000 متر مربع والتي تقوم «الواحة لاند» بتطويرها حالياً، ومن المتوقع أن يبدأ التأجير فيها بمجرد اكتمال أعمال البناء خلال الربع الثالث من العام 2023.

بعد إتمام صفقة البيع، ستستمر«الواحة لاند» في المضي قدماً في مسيرة تطوير أصول محفظة الأراضي المتبقية التي تمتلكها حالياً. كما ستواصل الشركة، مستفيدةً من إمكانياتها القوية وخبرتها الطويلة في مجال تطوير وإدارة الأصول، تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل لتطوير وتأجير وتسييل الأراضي والأصول مع استمرارية البناء في مشروع «المركز».

و تعليقاً علي الصفقة، قال المهندس حازم سعيد النويس، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة لاند: «لقد نجحت الواحة لاند، وعلى مدى سنوات عديدة، في تحويل موقع مشروع (المركز) الحالي من أرضٍ غير مطورة ممنوحة من حكومة أبوظبي إلى مجمع صناعي ولوجستي من الفئة الأولى. وها نحن نواصل العمل على إنجاز هذا المشروع الواعد بما يدعم تحقيق رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي واللوجستي في الإمارة. يوفر مشروع (المركز) للمستثمرين مرافق صناعية ولوجستية ومستودعات للصناعات الخفيفة في أبوظبي بالإضافة إلى أراض صناعية مجهزة بالبنية التحتية مما تتناسب مع الصناعات الخفيفة والمتوسطة. وإن نجاح هذه الصفقة البارزة مع شركة»بينينسولا«سيعزز قدرتنا على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل للاستثمار في عمليات التطوير المستمرة لمشروع المركز».

وقال جيمس غالون، الرئيس التنفيذي لشركة «بينينسولا»: «تركز»بينينسولا«على الاستحواذ على عقارات مؤسسية عالية الجودة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد وجدنا في»الواحة لاند«شريكاً مثالياً يشاركنا التزامنا بالتميز وتقديم أفضل المرافق في فئتها للمستأجرين. تتطلع»بينينسولا«إلى التعاون والعمل مع (الواحة لاند) في تطوير المراحل المستقبلية من مشروع (المركز) مع الحفاظ على مستويات الخدمة المتميزة التي اعتادت (الواحة لاند) تقديمها لمستأجريها. يأتي هذا الاستحواذ ضمن عدد من الصفقات التي ستعلن عنها»بينينسولا«خلال الأشهر المقبلة حيث نواصل العمل على بناء محفظة عقارية تمتاز بتنوع تدفقاتها النقدية متنوعة وواعدة. ونحن على قناعة بأن المشهد الاستثماري في دولة الإمارات يزخر بالفرص الواعدة، وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من أسس مالية قوية ورؤية اقتصادية طموحة».

يُذكر أن مشروع «المركز» الواقع في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً غرب مدينة أبوظبي، هو مشروع صناعي متعدد الاستخدامات قد قامت بتطويره شركة الواحة لاند، ويضم مرافق صناعية ولوجستية من الفئة الأولى وبنية تحتية عالية الجودة. يتميز المشروع بموقعه المثالي حيث يستفيد من منظومة البنية التحتية الصناعية واللوجستية المتنامية في دولة الإمارات، والتي تشمل الطرق والمسارات الرئيسية البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية. والجدير بالذكر أن معدل إشغال الوحدات الصناعية في المشروع يبلغ 90% وهي مؤجرة لأكثر من 75 مستأجراً يمثلون القطاعات الصناعية المتنوعة بما في ذلك الصناعات الدفاعية والنفط والغاز والخدمات اللوجستية والتصنيع ومراكز البيانات.

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