طيران الإمارات تبرم شراكة بالرمز مع «إيجيان» اليونانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن إبرام اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز مع الناقلة اليونانية «إيجيان AEGEAN»، ما يتيح لعملائها مواصلة السفر بسلاسة إلى ثماني نقاط في اليونان عبر أثينا، باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة متسقة.

والوجهات الثماني هي: «كيركايرا Kerkyra» و«تشانيا Chania» و«هيراكليون Irakleion» و«ميكونوس Mikonos» و«ثيرا Thira» و«رودوس Rhodes» و«ثيسالونيكي Thessaloniki» و«أليكساندروبولوس Alexandropoulos. كما ستضع»إيجيان«، بموجب الاتفاقية، رمزها على الرحلات التي تسيّرها طيران الإمارات بين دبي وأثينا، ما يوفر لعملائها رحلات سلسة إلى مختلف وجهات طيران الإمارات إلى دبي وعبرها.

وسوف توسع طيران الإمارات و»إيجيان«، اعتباراً من أكتوبر 2022، شبكتهما المشمولة باتفاقية الرمز المشترك لتغطي ثماني وجهات إقليمية أوروبية أخرى عبر أثينا، بما فيها بوخارست (رومانيا) وبلغراد (صربيا) ونابولي (إيطاليا)، بالإضافة إلى رحلات طيران الإمارات إلى»نيويورك نيووارك«من أثينا، و»نيويورك جيه اف كيه«من ميلانو. وتخدم طيران الإمارات أثينا حالياً بـ12 رحلة أسبوعياً بطائرات البوينغ 777.

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