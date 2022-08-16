برامج لتمكين الشباب من «سنشري فاينانشال»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة «سنشري فاينانشال» سلسلة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب، حيث تعرف من خلالها بالجوانب المختلفة بسوق العمل.

وقال بال كريشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «سنشري فاينانشال»: يتمثل واجبنا الأهم اليوم في تشجيع شباب اليوم على تبني أسلوب حياة يتضمن احترام التنوع والشمول بين جميع الفئات العمرية. ويحتاج عالمنا إلى الاستفادة من الإمكانات التي يقدمها جميع الأجيال. مع الوضع في الاعتبار أن كل ما نقوم به في «سنشري فاينانشال» يتماشى بشكل كامل مع التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة.

وأضاف: تأتي حملة «Sustainability and U» التي تم إطلاقها مؤخرًا بمثابة شهادة حية على أننا نمضي قدمًا في هذا الاتجاه عبر الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المرموقة مثل غرفة دبي ومجموعة عمل الإمارات للبيئة وغيرها الكثير. إضافة إلى أن دعم جيل الشباب يسلط الضوء على التزامنا وحرصنا على التعاون بين الأجيال.

وقالت سميرة فيرنانديز مديرة شؤون الشركات في «سنشري فاينانشال»: التدريبات التفاضلية تعمل على إحاطة المتدربين الشباب لدينا بالجوانب المتعددة للأعمال. واليوم هو وقتهم لاستكشاف الفرص ومعرفة مجالات اهتمامهم من خلال التعرف على مختلف القطاعات ثم اختيار مهنة مناسبة أياً كان اهتمامهم.

ويشارك المتدربون أيضًا في مبادرات الاستدامة التي تشارك وتقوم بها الشركة، حيث يتم تشجيع الموظفين على الحفاظ على منازلهم ومكاتبهم عبر تسليم المواد القابلة لإعادة التدوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز