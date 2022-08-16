تباين إغلاقات الأسهم .. والسيولة 1.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية أمس في جلسة تداولات بداية الأسبوع، حيث واصل مؤشر سوق دبي مسيرته الصاعدة وارتفع بنسبة 0.1% ليغلق عند 3397 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاعات العقار والنقل والسلع، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 10236 نقطة بضغط نزول شبه جماعي لأسهم القطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و329 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 650 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 200 مليون سهم في دبي ونحو 450 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 19215 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 3397 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 1% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1% و«ديار» 2.3% و«تيكوم» 0.8%، بينما استقر «الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير» دون تغير، كما صعد قطاع النقل 1.2% بارتفاع «العربية للطيران» 1.8% و«أرامكس» 0.3%، بينما نزل «الخليج للملاحة» 1.9%، كما صعدت أسهم قطاع السلع 12%.

وتراجع قطاع البنوك 0.1% رغم صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.7% واستقر «دبي الإسلامي» دون تغير يذكر، كما تراجع قطاع الاستثمار 1.4% مع نزول «دبي للاستثمار» 2%.

تراجع

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 10236 نقطة، وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 0.2%، بينما استقر «رأس الخيمة العقارية» دون تغير.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 294 مليون درهم، تلاه «إشراق للاستثمار» جاذباً 180 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 173 مليون درهم.

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