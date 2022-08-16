«إعمار» تدرس بيع «نمشي»

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت إعمار العقارية المالكة لدبي مول إن مجلس إدارتها سيجتمع الخميس المقبل لمناقشة بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء «نمشي». وسيعقد الاجتماع الذي كشف النقاب عنه في إفصاح لسوق دبي المالي أمس بعد أسبوع من الإعلان عن شراء بقيمة ملياري دولار لحصة الشريك في مشروع مشترك بأحد مشاريعها العقارية.

واشترت إعمار شركة «نمشي» للتجارة الإلكترونية للأزياء مقابل 281 مليون دولار (1 مليار و31 مليون درهم) بعد أن استحوذت أولاً على حصة 51 % في 2017 قبل شراء التسعة والأربعين بالمئة المتبقية في 2019. وأوردت رويترز في أغسطس 2021 أن إعمار تدرس خيارات لبيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء.

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