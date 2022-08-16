الإمارات الخامسة عالمياً في متوسط الرواتب

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تصدرت الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما حصدت المركز الخامس عالمياً في متوسط الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المقيمون على أرضها، بحسب قائمة نشرتها أمس «سي إي أو ورلد».

واحتسبت المجلة الأمريكية متوسط الرواتب الشهرية الصافية في مختلف دول العالم بعد استقطاع الرواتب وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن الدول العشر الأوائل على القائمة.

وبلغت قيمة متوسط الرواتب الشهرية الصافية في الإمارات، بحسب القائمة، 3663.27 دولاراً وتفوقت الإمارات على كافة دول أوروبا، عدا سويسرا، وكافة دول آسيا، عدا سنغافورة.

وجاءت النرويج في المركز السادس بمتوسط رواتب شهرية صافية بلغ 3457.69 دولاراً. ونالت كندا المركز السابع بمتوسط رواتب شهرية صافية بلغ 3338.62 دولاراً. وحصلت الدنمارك على المركز الثامن بمتوسط رواتب شهرية صافية 3294.72 دولاراً. وجاءت آيسلندا وهولندا في المركزين التاسع والعاشر، على التوالي.

وتصدرت السويد القائمة وبلغ متوسط الرواتب الشهرية الصافية 6142.1 دولاراً تليها سنغافورة بمتوسط رواتب شهرية صافية 4350.79 دولاراً ثم أستراليا بمتوسط 4218.89 دولاراً ثم الولايات المتحدة رابعاً بمتوسط رواتب شهرية صافية 3663.27 دولاراً.

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