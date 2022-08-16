مشاريع تقنية ناشئة في دبي تسبق «واتساب»

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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أعلنت شركة «ميتا»، المالكة لتطبيق «واتساب»، مؤخراً ميزات خصوصية جديدة في التطبيق، في الوقت الذي كانت مشاريع تقنية ناشئة في دبي سبّاقة إلى تطوير وإضافة مثل هذه الميزات وهو ما يؤكد أن دبي وعبر احتضانها مشاريع تقنية ناشئة في كافة المجالات تسير بخطوات كبيرة لتحقيق مكانة عالمية في الإنتاج التقني بعد أن أصبحت سيليكون فالي الشرق الأوسط.

وذكر تطبيق المحادثة العالمي «أوه مَسِج» Oh! Message الذي يتخذ من دبي مقراً له، أن إعلان مؤسس «ميتا» المالكة لتطبيق «واتساب» الأخير حول إطلاق ميزات الخصوصية الجديدة في «واتساب» مثل عدم ظهور المستخدم أونلاين هي موجودة أصلاً في تطبيق «أوه مسج» منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.

وقال رائد الأعمال حيان نيوف الشريك المؤسس لتطبيق (أوه مَسِج Oh!Message): إن ميزات الخصوصية التي أعلنت عنها «ميتا» 9 الجاري موجودة في تطبيقنا منذ الإعلان عنه في 6 سبتمبر العام الماضي، وقد استطعنا إنجاز هذه الخطوة التقنية رغم أننا مشروع ناشئ ولسنا شركة عالمية ضخمة مثل ميتا، لكننا نشعر بالفخر أن ما قمنا به منذ عام تقوم به ميتا الآن، لكن للأسف ليست لدينا قدراتهم التسويقية ليعلم العالم بما نقوم به.

وأطلق تطبيق «واتساب» ميزة تخّفِ جديدة تتيح للمستخدم اختيار الظهور لأشخاص محددين، بالإضافة إلى ميزة منع التقاط صورة للرسائل (screenshot) التي يجري إرسالها مرة واحدة ومن ثم تختفي، مثل الصور.

وأضاف: «لا نزال نتقدم على واتساب وغيره من التطبيقات العالمية في موضوع الخصوصية من حيث تشفير الرسائل وعدم تخزينها على الخوادم، ولدينا ما لا يمكن للتطبيقات الأخرى القيام به حتى الآن وهو أننا لا نقوم بحفظ رسائل المستخدمين على خادم خاص، حيث تختفي الرسائل فور إرسالها ولا يتم الاحتفاظ بها».

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