165.6 مليون دولار أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» بالنصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، أن صافي قيمة أصول الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 165.6 مليون دولار، بما يعادل 0.66 دولار للسهم الواحد مقارنة بـ 166.9 مليون دولار في الربع السابق.

وعند استبعاد تأثير صرف أرباح الأسهم المستحقة للمساهمين في يوليو والبالغة 5 ملايين دولار، ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 2.3%، مدعوماً بأول نتيجة ربع سنوية إيجابية للتقييمات منذ الربع الثاني لعام 2018، ما يعكس نمو نشاط التأجير عبر كامل المحفظة وتحسن ظروف السوق العقاري.

وواصل فريق الإدارة تحسين إشغال المحفظة بنجاح إلى 83% مقارنة بـ 80% في نهاية العام المالي الماضي و75% لنفس الفترة من العام السابق. كما أدت استراتيجية التأجير النشط لتحقيق بعض الأصول السكنية لنسبة إشغال 100%، في حين تحسن إشغال الأصول المكتبية إلى 75% مع توقع زيادات أخرى بعد الانتهاء من أعمال تجديد برج الثريا 1، أكبر أصول «الإمارات دبي الوطني ريت».

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بالشركة: يسعدنا الإعلان عن أول زيادة في تقييم المحفظة خلال أربع سنوات، مما يبرز التحسن في الإشغال العام وتعافي ظروف السوق. وقد بدأت جهود تحسين إدارة الأصول والتفاعل مع المستأجرين في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها عبر كامل محفظة أصولنا لتقديم المزيد من القيمة. والأهم من ذلك أن التحديثات الرئيسية التي أجريناها على برج الثريا 1 تلقى استحساناً كبيراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز