غلفتينر الإماراتية تحتفل بمليون ساعة عمل من دون حوادث

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت محطات غلفتينر الإماراتية إنجازاً بارزاً في برنامج الصحة والسلامة من خلال الوصول إلى أكثر من مليون ساعة عمل من دون وقوع حوادث إصابات، مما يعد إنجازاً كبيراً للقوى العاملة والإدارة وفرق الجودة والصحة والسلامة والبيئة، الذين عملوا بلا كلل لضمان سلامة الجميع.

وأجرى فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة أكثر من 14000 ساعة من التدريب، بالإضافة إلى جدولهم المعتاد للتعريفات والتدريب لتجديد المعلومات وتحديثات الصحة والسلامة والبيئة والإسعافات الأولية والتدريب على مكافحة الحرائق، وأجرت فرق الإدارة أكثر من 175 جولة حول السلامة، بالإضافة إلى عمليات التفتيش اليومية من قبل فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وتم تطوير ونشر ثقافة قوية للسلامة داخل القوى العاملة في غلفتينر، حيث أظهرت غلفتينر تفانيها والتزامها الدائمين تجاه قوتها العاملة وحماية موظفيها من مخاطر الإصابة وهو ما تميزت به عندما نالت جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزامهم بالحفاظ على سلامة العمال وأماكن العمل وبيئة صحية خلال عام 2021، ثم نالت الجائزة مرة أخرى في حفل توزيع جوائز السلامة الدولية 2022.

وهنأ مايك روبنسون الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني شركة غلفتينر على نجاحها في الفوز بجائزة السلامة الدولية لعام 2022، فيما قال دان رايت مدير العمليات في شركة غلفتينر الذي تسلم الجائزة، إن صحة وسلامة عمالهم ستظل على رأس أولوياتهم دائماً.

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