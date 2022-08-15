1.15 مليار درهم صادرات المنطقة الحرة بالفجيرة للربع الثاني

المصدر: الفجيرة - وام

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بلغت قيمة الصادرات في المنطقة الحرة بالفجيرة 1.15 مليار درهم في الربع الثاني من 2022، فيما بلغت قيمة الواردات 812 مليون درهم وفقاً لمركز الفجيرة للإحصاء بحكومة الفجيرة.

وتقع هيئة المنطقة الحرة الفجيرة بجوار ميناء الفجيرة، وتتميز الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة بسهولة الوصول إلى جميع موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، والهند وباكستان بواسطة سفن الحاويات الأسبوعية، كما تصل خدمات الخطوط الرئيسية من أوروبا الشمالية والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية على نحو أسبوعي، وتصل الخدمات مرتين أسبوعياً إلى الشرق الأقصى ومرة واحدة في الأسبوع لأمريكا الشمالية.

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