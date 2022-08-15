«كيونت» تطلق برنامج التثقيف المالي «FinGreen» لتمكين النساء والشباب

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفخر شركة البيع المباشر الرائدة القائمة على التجارة الإلكترونية «كيونت» بإطلاق FinGreen«»، برنامجها المتميز للتثقيف المالية، الذي يستهدف تطوير عادات مالية صحية من خلال التثقيف والتدريب في المجتمعات الأشد ضعفاً، لا سيما بين فئة الشباب، من أجل تمكين النساء واليافعين في الاقتصادات الناشئة. وتقوم «كيونت» في البداية بتنفيذ المشروع النموذجي لبرنامج «FinGreen» في بلدين هما تركيا ونيجيريا، مع خطط لتوسيع نطاقه في المرحلة المقبلة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وتشكل تنمية المعرفة والمهارات والعادات المالية السليمة مُنطلقات مهمة في رحلة الشباب نحو تحقيق الاستقلالية والشمول. ووفقاً لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، يعد التثقيف المالي عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي، خاصة بين أوساط الشباب في الاقتصادات النامية.

ويأتي برنامج FinGreen، الذي وُضعت فكرته في العام 2021، متوافقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة عمل أديس أبابا بشأن توفير المهارات الملائمة والتدريب الإنمائي المناسب للجميع، وخاصة فئة الشباب والسيدات وأولئك الطامحين في أن يصبحوا رواد أعمال. وسيضطلع البرنامج بدور محوري في دعم المجتمعات المهمشة ضمن الاقتصادات الناشئة، والحدّ من مستوى الفقر من خلال بناء القدرات ورفد المشاركين بالمعرفة المالية الأساسية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر استنارة في حياتهم اليومية.

ويهدف برنامج FinGreen إلى معالجة التحديات التي تواجه الشباب البالغين على صعيد الدراية والخبرة المالية من خلال إكسابهم المعرفة المناسبة والثقة لاتخاذ قرارات واعية في إدارة الخدمات المالية بشكل فعّال بالاعتماد على الركائز الثلاث التالية:

التقييم – تم تصميم المنهجية الأولى لبرنامج FinGreen لتثقيف المجتمعات في مجال الخبرة المالية من الصفر. حيث يتعاون البرنامج مع خبراء وشركاء محليين من أجل تقييم وتحديد الفئات المستهدفة وأماكن تواجدها وأفضل السبل لتنفيذ دورات تدريبية. وسيجري البرنامج أيضاً استبيانات على امتداد فترة تنفيذه من أجل تقييم مستوى فاعلية وكفاءة التدريب، إلى جانب معالجة أي مشكلات أخرى قد تطرأ في المستقبل.

التدريب – ينقسم التدريب إلى جلسات قصيرة تُجرى حضورياً أو عبر الإنترنت، حيث يتم التشجيع إلى حد كبير على إجراء محادثات فيما بين النظراء. وهذا أمر مهم للغاية خاصةً بالنسبة للشباب البالغين، لا سيما الذين ينحدرون من خلفيات محرومة اقتصادياً، وقد يفتقرون للموارد اللازمة لإتمام برامج أطول مدة. ويجري التحقق بدقة من كفاءة مدرّبي FinGreen«» بالاستناد إلى مؤهلاتهم وأساليبهم التدريسية.

الدعم – من الجوانب الفريدة لـ FinGreen التزامه التام ببناء برنامج مستدام، ليكون بمثابة أساس لتحفيز الفضول وتقدير الذات والارتقاء بالمهارات التواصلية من خلال التعليم. حيث يتم تشجيع المشاركين على أن يصبحوا بمثابة نقاط مرجعية لنظرائهم ومجتمعاتهم فيما يتعلق بمواضيع التثقيف المالي، بما يسهم في خلق أثر مضاعف يسهّل الوصول إلى المعرفة المالية ويعزّز تأثيرها طويل الأمد على المجتمع.

وبهذه المناسبة، تقول «مالو كالوزا»، المديرة التنفيذية لدى «كيونت»: «الإلمام المالي مهارة رئيسية للأفراد، خاصة فئة الشباب. فارتفاع معدلات انتشار الهواتف المحمولة والتبني المبكر للخدمات التكنولوجية يعني أن جيل الشباب من المرجح أن يكون منكشفاً على مزيد من المنتجات المالية مقارنة بآبائهم. حيث تتوفر لجيل الشباب إمكانية الوصول إلى التسهيلات المصرفية، ومنصات سداد المدفوعات والخدمات المالية في سن أبكر. ومن شأن تطوير مهارات الشباب ورفدهم بالمعلومات المالية المناسبة أن يمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة فيما يتعلق بشؤونهم المالية، كإدارة حسابات التوفير الخاصة بهم أو التخطيط لميزانياتهم بشكل مسؤول».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز