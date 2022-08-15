«هومز آر أس» تطرح عروضاً جديدة

المصدر: دبي - البيان

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بعد العطلة الصيفية التي امتدّت لأشهر، تأتي «العودة إلى المدرسة» مع مجموعة خاصة من العروض تقدّمها «هومز آر أس» للطلاب المتحمّسين للعودة، من المستلزمات العملية المبتكرة، إلى رفاق الصف الجدد، كما تمنح الآباء المزيد من الأفكار لجعل أطفالهم يتحمسون للعودة إلى المدرسة، بعد العطلة الصيفية التي استمتعوا خلالها بأجواء الحرية والمرح.

وفي موازاة موسم العودة إلى المدارس، تسعى «هومز آر أس» إلى تحفيز الأطفال على إطلاق مخيّلتهم المفعمة بالأفكار الحيوية، من خلال مجموعتها المميّزة «غرف صغيرة؛ خيال واسع»، والتي تأتي لتواكب مرحلةً مهمّة من حياة الأطفال الذين يستعدّون للذهاب إلى المدرسة، فيما توفر لآبائهم فرصةً رائعة لمشاركتهم في القرارات والخيارات البسيطة والمهمة، بدءاً من اختيار علبة الغداء الجديدة، وصولاً إلى الأثاث الكامل لغرفهم، وهذا كله لا يجعلهم متحمسين لما تحمله هذه المجموعة الجديدة فحسب، بل يشجّعهم على اتخاذ قراراتٍ أساسية تعنيهم. أنّ المجموعة الجديدة من تشكيلة Princess and Cars بالتعاون مع «ديزني»، تجعل غرف الأطفال وأثاثها أكثر جذباً لهم، وتتيح لهم إطلاق مخيلتهم وتجسيد أفكارهم الخلاقة في المساحات الخاصة بهم.

المجموعة الجديدة من «هومز آر أس» تتضمّن قطعاً لا بدّ منها لغرف الأطفال والمراهقين، من الأسرّة ذات الأشكال المرحة، إلى الأكسسوارات وطاولات الدراسة والكراسي المريحة وخزائن الملابس المناسبة لكل فئةٍ عمرية، والكثير غيرها. أما المجموعة المتنوّعة من المراتب والوسائد ذات الجودة العالية من Silent Night فتلبّي الاحتياجات الضرورية للأطفال، وتضمن راحتهم خلال الأوقات التي يمضونها في المدرسة.

هذه المحطة الانتقالية من الصيف إلى المدرسة، تؤثر على حياة الآباء أيضاً، بمقدار تأثيرها على الأطفال، فنراهم يعاودون الاستيقاظ مبكراً، ليعملوا على إعداد أبنائهم للانطلاق إلى المدرسة، وتخضير وجبات الغداء المدرسية لهم. مجموعة رائعة من معدّات الطعام، وعلب الغداء، والأواني والمقالي وأوعية التخزين وغيرها من الأدوات التي تمنح الآباء المزيد من الحماسة لمشاركة أطفالهم هذه الأوقات الفريدة.

وانطلاقاً من كونها إحدى أفضل العلامات التجارية المتخصصة بالمفروشات والمستلزمات المنزلية في المنطقة، تقدّم «هومز آر أس» قطع الأثاث والديكور المنزلي العالية الجودة المناسبة لكل أسرة في الإمارات، وتشتهر بتشكيلاتها الواسعة من القطع ذات التصميم الحديث والعملي والتي تلبي احتياجات جميع العائلات. وإلى جانب مجموعة «العودة إلى المدرسة»، تقدّم هذه العلامة التجارية أيضاً مجموعةً واسعة من قطع الأثاث لغرف المعيشة، وغرف النوم، وغرف الطعام والمطبخ، والأكسسوارات والديكور المنزلي، بتصاميم متنوّعة الأشكال والألوان والموادّ.

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