19.20 مليوناً أرباح «سلامة للتأمين» في النصف الأول

المصدر: دبي - وام

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بلغ صافي أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة» 19.20 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2022 بحسب بيانات الشركة. وواصلت الشركة تطوير قدراتها الرقمية، وتعزيز جوانب الأعمال الأخرى، بما في ذلك الاكتتاب الحصيف وتنويع محفظة العملاء والشراكات الجديدة وتحسين قنوات التوزيع، بما يتيح سهولة الوصول إلى منتجات الشركة عبر شرائح متنوعة من العملاء.

وحافظت الشركة على ربحيتها في الإمارات، بينما نجحت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر بتخطي التوقعات مع تسجيل نمو في الربحية بنسبة 64% بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة 574 مليون درهم في النصف الأول بالرغم من التحديات المستمرة في السوق على صعيدي الأسعار والمنافسة.

وعقدت «سلامة» خلال النصف الأول من العام الجاري شراكات استراتيجية جديدة مع البنوك في الدولة لتوفير حلول تكافل متعددة القنوات إلى عملائهم، حيث تعاونت الشركة مع مزودي تكنولوجيا التأمين مثل «ويلكس»، وعقدت شراكة أخرى مع «بوليسي بازار».

ولفت جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة الشركة إلى إحراز تقدم ملموس في توفير حلول تكافلية مبتكرة لشرائح أوسع من العملاء بفضل النجاح في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، مع الالتزام القوي بخلق قيمة تتماشى مع توقعات المساهمين وحملة الوثائق.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»، إن الأداء القوي للشركة يشكل دليلاً ملموساً على التقدم الذي أحرزته في ترسيخ دعائم التحول الرقمي والابتكار والتعاون، والتركيز على تحسين أعمال التأمين.

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