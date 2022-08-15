جمارك دبي تنجز 559 ألف مطالبة استرداد التأمين بـ3.7 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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حققت جمارك دبي نمواً قوياً في إجمالي مطالبات استرداد التأمين بواقع 37% لتصل قيمتها إلى3.7 مليارات درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، ونجح نظام «إعادة التأمينات الذكي» الذي ابتكرته جمارك دبي لتمكين العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في تحقيق زيادة بمطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 17.4% ليصل عددها إلى 559 ألف مطالبة مقارنة مع 476 ألف مطالبة في النصف الأول من عام 2021.

ويدعم نظام «إعادة التأمينات الذكي» قدرة العملاء على توفير الوقت والجهد ويخفض الكلفة على الشركات، ويعزز النظام قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص النظام على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات بالاعتماد على التقنيات المتطورة والتحسينات المستمرة.

وتواكب التسهيلات التي توفرها جمارك دبي للعملاء على صعيد مطالبات استرداد التأمين التطور المحقق في مجال المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بلغ عددها في النصف الأول من العام 2022 نحو 33 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بلغت 224 مليون درهم، حيث يمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية إحدى أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.

وقال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف): «يعد النمو القوي المسجل في قيمة التأمينات الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري من المؤشرات المهمة لمدى انتعاش حركة التجارة في دبي ولمساهمة الإمارة الفاعلة في تعافي القطاع التجاري على المستوى الدولي، حيث تحرص جمارك دبي على تطوير قدراتها باستمرار من أجل تسهيل كافة الإجراءات الجمركية للمتعاملين وذلك من خلال الارتقاء الدائم بمستوى أنظمتها التقنية باستخدام أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، ويُعد نظام إعادة التأمينات الذكي الذي طورته الدائرة الأول من نوعه على مستوى العالم، ويمثل ابتكاراً تقنياً متطوراً يستطيع التعامل مع أكثر من مليوني طلب سنوياً، ويدعم النظام تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء حيث يستطيع العميل تقديم معاملة مطالبات الاسترداد إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان ما يعزز قدرة الدائرة على إسعاد العملاء حيث ارتفعت نسبة سعادة المتعاملين في جمارك دبي إلى 91.8% وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، علماً بأن جمارك دبي هي أول دائرة جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً».

وأضاف «تدعم جهود جمارك دبي لتحسين إنجاز مطالبات التأمين قدرة الدائرة على تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2021-2026، وذلك من خلال توفير تجربة استثنائية للعملاء وزيادة العائد على أنشطتهم التجارية ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها».

ومن جانبها قالت فاطمة صقر مدير قسم التأمينات الجمركية (مكلف) في جمارك دبي: «تسهم عملية إغلاق طلبات رد التأمينات التي تستغرق بحد أقصى يومي عمل في توفير السيولة للشركات للاستفادة منها في تعزيز الأعمال، حيث أدت التحسينات المستمرة لمنصة إعادة التأمينات إلى رد التأمينات والضمانات للعملاء بسرعة ودقة وشفافية، حيث يتميز النظام بالعديد من القدرات في العمل الجمركي، منها تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتم دعم النظام بوحدة مركزية لمعالجة المطالبات، كما يتيح النظام التحقق من صحة المطالبات آلياً أثناء تقديمها، ومتابعة حالة تقديم الوثائق، ويوفر تسهيلات طلب تمديد وقت الصلاحية للصادرات، وخدمات متابعة وضع المطالبات، وكذلك خدمات البريد الإلكتروني الآلية لإخطار العملاء بحالة المطالبات، بالإضافة إلى المعالجة الشاملة للمطالبات وصولاً إلى التسوية المالية».

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