«اقتصادية أبوظبي» تكرم جامعة العين ضمن حاضنات الابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مركز الابتكار وتنمية المشروعات الصغيرة في جامعة العين باحتسابه أحد المراكز الناشئة الحاضنة للابتكار في دولة الإمارات.

جاء ذلك في حفل إطلاق مبادرة برنامج أبوظبي لحاضنات الابتكار من قبل مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع للدائرة، من أجل تمكين الأفراد الراغبين في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات متميزة وفرص أعمال تسهم بدورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتنوعة والذكية والمستدامة.

وقام سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، وهالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية بتسليم درع التكريم للينا أبو لبدة مدير مركز الابتكار وتنمية المشروعات الصغيرة في جامعة العين.

ويهدف مركز الابتكار وتنمية المشروعات الصغيرة في جامعة العين إلى توفير منصة لرواد الأعمال الناشئين من طلبة وخريجي الجامعة لإعطائهم الفرصة لإطلاق أفكارهم المبتكرة وتنفيذها، وتوفير منصة لمجتمع إمارة أبوظبي لبدء الأعمال التجارية الخاصة القائمة على الأفكار المبتكرة، وتعزيز الأعمال التجارية الناشئة لرواد الأعمال المستقبليين من الخريجين.

كما يعمل المركز على تعزيز التواصل بين أصحاب الأفكار المبتكرة والراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة وبين رواد الأعمال ومؤسسات المجتمع المحلي الجاهزة لتبني الأفكار.

وعبر الدكتور نور الدين العطاطرة المدير المفوض لجامعة العين، عن سعادته بتكريم مركز الابتكار في الجامعة، مشيراً إلى أن فكرة إطلاق المركز منذ البداية جاءت دعماً لجهود إمارة أبوظبي في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق الازدهار في قطاع الأعمال الناشئة في الإمارة، واستجابة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تحتضنها دولة الإمارات لبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتحفيز المواهب الشابة والاستثمار في أبناء الوطن.

من جهته، أكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن هذا التكريم يعزز مكانة المركز في المجتمع، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأفكار البناءة والمشاريع الصغيرة التي تخدم مجتمع الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص من خلال مد جسور التفاهم وتوطيد التعاون مع مراكز الابتكار حول العالم ومؤسسات المجتمع المحلي، لتنظيم وعقد ورش عمل دورية وجلسات توعية يقدمها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناجحة، بهدف تبادل الأفكار ومناقشتها وتقديم الاستشارات التي تسهم في تعزيز أفكار الطلبة وتنمية قدراتهم للبدء بطريقة سليمة والخوض في سوق الأعمال الناشئة بنجاح.

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