أرادَ تطلق فعاليات «الصيف الكبير» المجانية للمجتمع المحلي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت أرادَ مؤخراً باقة من النشاطات الصيفية المجانية لجميع أفراد المجتمع المحلي في الجادة ومساكن نَسمَة في الشارقة. وتستمر الفعاليات التي ستقام تحت شعار «الصيف الكبير» حتى 31 أغسطس، وتتضمن قائمة كبيرة من الأنشطة المختلفة مثل صفوف اللياقة البدنية المحترفة للبالغين، والعديد من النشاطات على غرار المخيمات الصيفية لجميع أفراد العائلة، وغيرها الكثير.

التسجيل متاح لجميع أفراد المجتمع المحلي للمشاركة والاستمتاع بالنشاطات اليومية بدءًا من صفوف اليوغا عند شروق الشمس وصولاً إلى صفوف (HIIT) المتخصصة وغيرها الكثير.

وسيتيح «الصيف الكبير» لجميع العائلات الاستمتاع برياضاتهم المفضّلة بجميع أنواعها مع تأمين مواصلات مجانية بين مجتمعي الجادة ومساكن نَسمَة بحيث لا يمكن لأحد أن يفوّت هذه الفرصة الرائعة.

وعلى الراغبين بالمشاركة تسجيل أسمائهم عبر هذا الرابط ومتابعة @AljadaShj و @NasmaResidences على موقع الإنستجرام للحصول على آخر المستجدات أو التواصل مع الشركة على عنوان البريد الإلكتروني events@arada.com لمعرفة المزيد من المعلومات.

وفيما يلي نبذة عن النشاطات والفعاليات الصيفية في مجتمعات أرادَ.

وفي تعليقه على ذلك، قال راي تينستون، مدير الفعاليات في أرادَ: «إنّنا ملتزمون في أرادَ بتمكين الناس للتفاعل فيما بينهم بطريقةٍ إيجابيّة وبنّاءة عبر بث الحياة في مجتمعاتنا من خلال استضافة مختلف الفعاليات إضافة إلى جدولنا الحافل بالنشاطات العائلية ضمن أجواءٍ آمنة وممتعة». وأضاف بقوله: «تمثل مرافقنا الداخلية والخارجية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية ومساحاتنا الخضراء الرحبة مكاناً مثالياً لاستضافة مثل هذه الفعالية الصيفية المثرية لجميع أفراد العائلة».

هذا، وتمتد مساكن نَسمَة على مخطط شمولي تزيد مساحته عن 5 ملايين قدم مربع مع باقة كبيرة من المرافق الاستثنائية التي تضم مركزاً ترفيهياً وتجارياً في قلب المجتمع يتصل بحديقة كبرى متكاملة. وقد افتتحت أرادَ نَسمَة سنترال العام الماضي، وهو عبارة عن مركز مجتمعي وحديقة في قلب المجتمع النابض بالحياة، مع تشكيلة من منافذ البيع والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى تلة اصطناعية وباقة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوّعة.

وتعدّ الجادة أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 24 مليار درهم، حيث ستساهم في تغيير المشهد الحضري في الإمارة بأكملها. وتضم الجادة بين جنباتها باقة من الأحياء السكنية الكبرى، إضافة إلى مجموعة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية وميداناً للمكاتب والشركات، ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقة لراحة ورفاهية السكان والزوار.

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