"مطارات دبي" تؤكد عودة حركة الطيران في مطار دبي الدولي لطبيعتها

المصدر: البيان

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أكدت مؤسسة مطارات دبي عودة حركة الطيران في مطار دبي الدولي DXB بشكل طبيعي، بعد تأثرها بسوء الأحوال الجوية المغبرة التي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وقال متحدث رسمي من مؤسسة مطارات دبي إنه بداية من ظهر يوم الأحد وحتى الساعات الأولى من يوم الاثنين، تم إلغاء نحو 44 رحلة، في حين تم تحويل 12 رحلة إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC والمطارات الأخرى المحيطة، لتُستأنف بعدها حركة الطيران بشكل طبيعي مع عودة جميع الرحلات إلى مطار دبي الدولي DXB دون أي تغييرات أو تأخير عن الجدول الزمني المحدد.

وأضاف: نعمل دائماً على تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للحد من التداعيات واستعادة جميع العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

ودعا جميع المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم للتحقق من كافة المعلومات حول الرحلة.

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