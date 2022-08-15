العملات المشفرة وسيلة غير فعالة لدفع الرواتب حالياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان» أن العملات المشفرة وسيلة غير فعالة لدفع الرواتب في الوقت الراهن. وفي إجابتهم على سؤال «هل توافق على دفع راتبك بالعملات المشفرة؟»، قال 90% من القراء المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» إنهم لا يوافقون، فيما أجاب 10 % بنعم. وبالنسبة لمتابعي «البيان» على موقع «تويتر»، أبدى 95 % عدم موافقتهم على فكرة تقبل الراتب بالعملات المشفرة، فيما وافق 5 %.وقال خبراء إن التقلبات الحادة في أسعار العملات المشفرة يجعل منها في الوقت الراهن وسيلة غير فعالة لتغطية النفقات اليومية التي تعتمد بشكل كلي على العملات الأصلية، متوقعين في المقابل استمرار تطور تلك العملات بالتزامن مع استمرار تطوير تشريعات ليصبح استخدامها أكثر أمناً واستقراراً.

وكشف تقرير عن شركة «بي دبليو سي» صدر الأسبوع الماضي أن حصة الإمارات حالياً في السوق العالمية للعملات المشفرة تبلغ حوالي 25 مليار دولار، بعد أن زادت بنسبة 500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021، لتكون الإمارات بذلك من أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً في العالم.

تطور

وحيال اعتماد العملات المشفرة كوسيلة لدفع الرواتب في المستقبل، يرى محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانة» للوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني، أن اعتماد العملات المشفرة كوسيلة للدفع مستقبلاً أمر لا مفر منه، حيث بدأ يتحقق هذا الأمر بالفعل، ولا شك أنه سيتطور شيئاً فشيئاً في المستقبل.

وأضاف: في الحقيقة، تشهد عملية اعتماد هذه العملات كبديل لطرق الدفع التقليدية ووسائل الدفع من خلال المؤسسات المالية التقليدية تطوراً مستمراً. فقد بدأت الجهات التنظيمية، بإدراك هذه التحولات في المجال المالي.

وعبر رسول عن اعتقاده أن الأصول الرقمية وتكنولوجيا «بلوك تشين» ستحل في نهاية المطاف مكان كل ما نعرفه حول المدفوعات، مهما كان نوعها. وأوضح: لا يزال بإمكانك مثلاً القيام بحسابات معينة باستخدام قلم رصاص وورقة، لكنك بالطبع لا تقوم بذلك، لأنه تم تطوير طريقة أفضل للقيام بهذه الحسابات، وسأستخدم المثال ذاته بالنسبة للعملات المشفرة والعالم التقليدي للنقود الورقية والأوراق المالية. إنها مجرد مسألة وقت، ولا تتطلب سوى إشراف تنظيمي مناسب.

أنظمة الدفع

من جانبه استبعد بشار دبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة «يالا ديلز» الذكية للإعلانات المبوبة أن تستبدل العملات الرقمية السياسات والتشريعات المالية الحالية بشكل كلي، وذلك لصعوبة تقبل جميع فئات المجتمع للعملات المشفرة وصعوبة التعامل معها في الوقت الحالي على الأقل، كما أظهر استطلاع «البيان»، معبراً عن اعتقاده في المقابل أن يشهد العالم ارتفاعاً في أنظمة الدفع الرقمية مع ازدياد استقرار أسعار العملات بشكل أكبر يوماً بعد يوم، والتطور المستمر في أنظمة الدفع بشكل عام.

وأوضح أن هناك بعض البلدان التي تعتبر البيتكوين عملة قانونية رسمية، في حين تفرض بلدان أخرى حظراً صريحاً على العملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، يحظر البنك المركزي الصيني حالياً جميع المعاملات الرقمية المشفرة للحد من الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسيل الأموال. ومن ناحية أخرى، تقبل العديد من الشركات والحكومات العملات الرقمية بشكل قانوني، كما أنها تعتبر سباقة في تبني وإصدار التشريعات لمختلف العملات الرقمية.

إيجابيات وسلبيات

قال بشار دبيسي: هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام العملات الرقمية كوسيلة لدفع الرواتب، ولربما يكون الشاغل الرئيسي هو تقلبات الأسعار، فمثل هذه العملات تتغير قيمتها السوقية باستمرار وبشكل فوري وكبير وهذا يجعل منها غير فعالة بشكل مباشر لتغطية النفقات اليومية التي تعتمد بشكل كلي على العملات الأصلية. ومع ذلك، فأنا أعتقد أن المزيد من الشركات في الإمارات سيوفر خيار الدفع بالعملات المشفرة بشكل لحظي بتطبيق أنظمة حديثة.

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