إطلاق عملة «بي إن إف تي» المشفرة للمهندسين المعماريين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «PLUS NFT» عن إطلاق منصة «www.plusnft.io» وعملة رقمية مشفرة «PNFT» الخاصة بها، وهما الأول من نوعهما للمهندسين المعماريين والتصميم الداخلي بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال في العالم.

تأتي هذه الخطوة بعد انتشار تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال وتقنية بلوك تشين خلال السنوات القليلة الماضية، والتغييرات الكبرى التي أحدثتها التقنيتان في قطاع الفنون والثقافة الشعبية. وتعد تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال بمثابة عقود رقمية تستند إلى تقنية بلوك تشين، تتيح للمستخدمين التوقيع بالاسم الكامل وشراء الأصول الرقمية الفريدة على الإنترنت. وتم استخدام هذه التقنية منذ إطلاقها لشراء جميع أنواع الأصول، بدءاً من الرموز التعبيرية، وحتى الأعمال الفنية بكل سهولة وبساطة.

وتشكل العملة المشفرة الجديدة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، الآن المنصة والعملة الرقمية المشفرة الأولى في العالم التي يُتاح فيها للمهندسين المعماريين والمصممين الداخليين ومصممي الفرش والديكور من خلال أعمالهم الفنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة وعملة «بي إن إف تي»، المهندس محمد صالح والدكتور اياد بعجور إنه في حين تستهلك المنصات الأخرى طاقةً كبيرة لإنشاء رموز غير قابلة للاستبدال، لا يحتاج تشكيل رمز في منصة «بي إن إف تي» أكثر من كمية الطاقة المستهلكة لإرسال واتساب لصديقك.

وقال المهندس عادل مصطفى، الرئيس التنفيذي في العباسي للاستشارات الهندسية بدبي: يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض الرموز غير القابلة للاستبدال الأول في العالم. لا تقتصر ثورة العملات الرقمية على عالم العملات المشفرة ومنصات التداول، ولكن أيضاً على الفن المعماري والهندسي، نريد للمصممين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي في العالم للاستفادة من التقنيات الجديدة الناشئة.

وأضاف أن المعرض يوفر منصة مناسبة للمهندسين المعماريين ورجال الأعمال، كما يوفر للمستثمرين فرصة مباشرة للتعرف على إنتاج الأعمال الهندسية المعمارية وتداولها، وكيف أدى ذلك إلى خلق أرضية خصبة لتعزيز التكنولوجيا والفن والعمارة والاقتصاد.

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